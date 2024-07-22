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Закон о доверенных лицах владельцев счетов планируют принять осенью

Закон о доверенных лицах владельцев счетов планируют принять осенью - 22.07.2024, ПРАЙМ

Закон о доверенных лицах владельцев счетов планируют принять осенью

Закон о доверенных лицах, которые будут подтверждать финансовые операции владельцев банковских счетов, планируется принять в начале осенней сессии, сообщил... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T14:11+0300

2024-07-22T14:11+0300

2024-07-22T14:11+0300

госдума

счета

доверенность

законопроект

анатолий аксаков

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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Закон о доверенных лицах, которые будут подтверждать финансовые операции владельцев банковских счетов, планируется принять в начале осенней сессии, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Институт доверенных лиц - мы его (закон - ред.) собирались принять даже сейчас, в весеннюю сессию, к сожалению, не успели, уверен, что доработаем и в начале осенней сессии примем", - сказал Аксаков. По его словам, институт доверенного лица означает, что финансовую операцию будут подтверждать, например, родители за детей или дети, наоборот, за родителей. "Для того чтобы защитить их средства или семейные средства, вводится институт доверенного лица, которое подтверждает ту или иную финансовую операцию владельца банковского счета, того, кто хочет провести финансовую операцию. Если он не подтвердит такую финансовую операцию, то она не проводится. В течение 12 часов должно быть соответствующее подтверждение", - пояснил депутат. Законопроект, который позволит доверенным лицам клиентов - физлиц системно значимых банков подтверждать совершаемые от имени клиента операции, принят Госдумой в первом чтении в мае. Документ предусматривает, что такое доверенное лицо будет вправе отклонять или подтверждать операции клиента в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка.

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госдума, счета, доверенность, законопроект, анатолий аксаков