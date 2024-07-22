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Северсталь выплатит дивиденды в размере 31,06 рубля на акцию - 22.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240722/severstal-850320878.html
Северсталь выплатит дивиденды в размере 31,06 рубля на акцию
Северсталь выплатит дивиденды в размере 31,06 рубля на акцию - 22.07.2024, ПРАЙМ
Северсталь выплатит дивиденды в размере 31,06 рубля на акцию
Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за второй квартал в размере 31,06 рубля на акцию, внеочередное собрание акционеров по этому вопросу пройдет | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T11:09+0300
2024-07-22T11:12+0300
экономика
северсталь
акции
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за второй квартал в размере 31,06 рубля на акцию, внеочередное собрание акционеров по этому вопросу пройдет 30 августа в заочной форме, сообщила компания."Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2 квартал 2024 года в размере 31,06 рублей на акцию. Рекомендуемая дата закрытия реестра для выплаты дивидендов – 10 сентября 2024 года. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 30 августа 2024 года в заочной форме", - говорится в сообщении компании.В июне акционеры "Северстали" утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 191,51 рубля на акцию и за первый квартал 2024 года - в размере 38,3 рубля на акцию."Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
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северсталь, акции
Экономика, Северсталь, Акции
11:09 22.07.2024 (обновлено: 11:12 22.07.2024)
 
Северсталь выплатит дивиденды в размере 31,06 рубля на акцию

Северсталь выплатит дивиденды за II квартал в размере 31,06 рубля на акцию

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкЧереповецкий металлургический комбинат
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Александр Коркка
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за второй квартал в размере 31,06 рубля на акцию, внеочередное собрание акционеров по этому вопросу пройдет 30 августа в заочной форме, сообщила компания.
"Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2 квартал 2024 года в размере 31,06 рублей на акцию. Рекомендуемая дата закрытия реестра для выплаты дивидендов – 10 сентября 2024 года. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 30 августа 2024 года в заочной форме", - говорится в сообщении компании.
В июне акционеры "Северстали" утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 191,51 рубля на акцию и за первый квартал 2024 года - в размере 38,3 рубля на акцию.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
 
ЭкономикаСеверстальАкции
 
 
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