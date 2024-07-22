Антидоллар забуксовал: почему не выстрелил один из мегапроектов

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Многие международные объединения создают свои структуры для финансирования проектов. В первую очередь стоит вспомнить Новый банк развития БРИКС, ЕАБР, Европейский банк реконструкции и развития. Платформа ШОС в последнее время достаточно активно развивается, привлекает новых стран-участников. По этой причине углубление интеграции и создание собственного банка развития встает на повестку. О создании механизмов финансирования проектов в ШОС участники организации заговорили более десяти лет назад. С инициативой создания банка развития стран в 2010 году выступил Китай, а создать фонд развития ШОС предложил в 2013 году Владимир Путин.Но пока от слов не удалось перейти к делу. Дело в том, что по факту ШОС — это объединение стран, чьи интересы далеко не всегда могут совпадать: у России, Индии, Китая, Пакистана и Ирана могут быть разные взгляды на приоритеты в реализации проектов.Другой вопрос — это валюта расчетов и финансирования. Достаточно вспомнить, что даже ЕАБР реализует и финансирует проекты в долларах США, но ШОС как один из ключевых рупоров дедолларизации вряд ли сможет использовать американскую валюту. Однако юань как очевидная альтернатива вряд ли удовлетворит Индию, поэтому нужно либо создавать какую-то новую валюту, либо тщательно искать компромиссы. Немаловажен и санкционный фактор. Сразу два значимых участника ШОС — Россия и Иран являются объектами нелегитимных односторонних санкций. Это означает, что участие России или Ирана в финансировании проекта несет риски вторичных санкций как для других партнеров-соинвесторов, так и для самого инвестиционного проекта, что заметно осложняет процесс. Реальные перспективы реализации проекта возможны, но они требуют достаточно серьезной политической воли ключевых участников ШОС и определенных компромиссов. Теоретически Россия может выступить модератором этого процесса, но остается вопрос санкционного фактора РФ и Ирана, решение которого пока не кажется очевидным.Автор - Максим Кузнецов, председатель Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС)
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Многие международные объединения создают свои структуры для финансирования проектов. В первую очередь стоит вспомнить Новый банк развития БРИКС, ЕАБР, Европейский банк реконструкции и развития.
Платформа ШОС в последнее время достаточно активно развивается, привлекает новых стран-участников. По этой причине углубление интеграции и создание собственного банка развития встает на повестку.
О создании механизмов финансирования проектов в ШОС участники организации заговорили более десяти лет назад. С инициативой создания банка развития стран в 2010 году выступил Китай, а создать фонд развития ШОС предложил в 2013 году Владимир Путин.
Но пока от слов не удалось перейти к делу. Дело в том, что по факту ШОС — это объединение стран, чьи интересы далеко не всегда могут совпадать: у России, Индии, Китая, Пакистана и Ирана могут быть разные взгляды на приоритеты в реализации проектов.
Другой вопрос — это валюта расчетов и финансирования. Достаточно вспомнить, что даже ЕАБР реализует и финансирует проекты в долларах США, но ШОС как один из ключевых рупоров дедолларизации вряд ли сможет использовать американскую валюту. Однако юань как очевидная альтернатива вряд ли удовлетворит Индию, поэтому нужно либо создавать какую-то новую валюту, либо тщательно искать компромиссы.
Немаловажен и санкционный фактор. Сразу два значимых участника ШОС — Россия и Иран являются объектами нелегитимных односторонних санкций. Это означает, что участие России или Ирана в финансировании проекта несет риски вторичных санкций как для других партнеров-соинвесторов, так и для самого инвестиционного проекта, что заметно осложняет процесс.
Реальные перспективы реализации проекта возможны, но они требуют достаточно серьезной политической воли ключевых участников ШОС и определенных компромиссов. Теоретически Россия может выступить модератором этого процесса, но остается вопрос санкционного фактора РФ и Ирана, решение которого пока не кажется очевидным.
Автор - Максим Кузнецов, председатель Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС)
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