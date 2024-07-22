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Антидоллар забуксовал: почему не выстрелил один из мегапроектов

Антидоллар забуксовал: почему не выстрелил один из мегапроектов - 22.07.2024, ПРАЙМ

Антидоллар забуксовал: почему не выстрелил один из мегапроектов

Многие международные объединения создают свои структуры для финансирования проектов. В первую очередь стоит вспомнить Новый банк развития БРИКС, ЕАБР,... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T08:00+0300

2024-07-22T08:00+0300

2024-07-22T08:00+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Многие международные объединения создают свои структуры для финансирования проектов. В первую очередь стоит вспомнить Новый банк развития БРИКС, ЕАБР, Европейский банк реконструкции и развития. Платформа ШОС в последнее время достаточно активно развивается, привлекает новых стран-участников. По этой причине углубление интеграции и создание собственного банка развития встает на повестку. О создании механизмов финансирования проектов в ШОС участники организации заговорили более десяти лет назад. С инициативой создания банка развития стран в 2010 году выступил Китай, а создать фонд развития ШОС предложил в 2013 году Владимир Путин.Но пока от слов не удалось перейти к делу. Дело в том, что по факту ШОС — это объединение стран, чьи интересы далеко не всегда могут совпадать: у России, Индии, Китая, Пакистана и Ирана могут быть разные взгляды на приоритеты в реализации проектов.Другой вопрос — это валюта расчетов и финансирования. Достаточно вспомнить, что даже ЕАБР реализует и финансирует проекты в долларах США, но ШОС как один из ключевых рупоров дедолларизации вряд ли сможет использовать американскую валюту. Однако юань как очевидная альтернатива вряд ли удовлетворит Индию, поэтому нужно либо создавать какую-то новую валюту, либо тщательно искать компромиссы. Немаловажен и санкционный фактор. Сразу два значимых участника ШОС — Россия и Иран являются объектами нелегитимных односторонних санкций. Это означает, что участие России или Ирана в финансировании проекта несет риски вторичных санкций как для других партнеров-соинвесторов, так и для самого инвестиционного проекта, что заметно осложняет процесс. Реальные перспективы реализации проекта возможны, но они требуют достаточно серьезной политической воли ключевых участников ШОС и определенных компромиссов. Теоретически Россия может выступить модератором этого процесса, но остается вопрос санкционного фактора РФ и Ирана, решение которого пока не кажется очевидным.Автор - Максим Кузнецов, председатель Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС)

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2024

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Максим Кузнецов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847870648_0:10:703:713_100x100_80_0_0_43a66e20a90b0d01dd3e2a0cb5a7df11.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Максим Кузнецов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847870648_0:10:703:713_100x100_80_0_0_43a66e20a90b0d01dd3e2a0cb5a7df11.jpg

мнения аналитиков, дедолларизация, банк шос, шос