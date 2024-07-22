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Орбана обвинили в злоупотреблении председательством в ЕС, заявил Сийярто - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Орбана обвинили в злоупотреблении председательством в ЕС, заявил Сийярто
Орбана обвинили в злоупотреблении председательством в ЕС, заявил Сийярто - 22.07.2024, ПРАЙМ
Орбана обвинили в злоупотреблении председательством в ЕС, заявил Сийярто
На СМИД ЕС не было озвучено ни одного доказательства, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы злоупотреблял председательством в ЕС и действовал от имени... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T17:33+0300
2024-07-22T18:03+0300
политика
венгрия
петер сийярто
ес
украина
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 22 июл - ПРАЙМ. На СМИД ЕС не было озвучено ни одного доказательства, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы злоупотреблял председательством в ЕС и действовал от имени объединения, совершая поездки в Москву и Пекин в рамках мирной инициативы по Украине, заявил в эфире телеканала М1 глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Никто не мог процитировать ни одного высказывания венгерского премьер-министра, прозвучавшего во время его мирной миссии, которое указывало бы на то, что он действует от имени ЕС или представляет его", — сказал Сийярто . Он подчеркнул, что не было доказательств того, что "имело место злоупотребление председательством в ЕС".Министр также отметил, что Будапешт против прозвучавшего на заседании глав МИД стран ЕС предложения перенести неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств на Украину и считает это неправильным.По словам Сийярто глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее выдвинул идею не проводить неформальный совет глав МИД стран ЕС в Будапеште из-за визитов Орбана в Россию и Китай, а созвать его в Брюсселе. Глава МИД Венгрии назвал такое поведение "детсадовским". Он напомнил, что для созыва заседания глав МИД стран ЕС за пределами ЕС нужно единогласие."Были те, кто думал, что осуществит страшную месть, и предложил провести совет глав МИД на Украине. &lt;...&gt; Я заявил, что, независимо от того, что Венгрия является одним из кандидатов... мы на это не согласны и вообще не считаем правильным проводить заседание за пределами ЕС", — cсообщил глава венгерского МИД.По его словам, для Венгрии "не имеет большого значения", состоится ли в Будапеште совет глав МИД.Позднее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил журналистам в Брюсселе, что Венгрия заблокировала предложение Варшавы провести заседание совета ЕС по иностранным делам на Украине. Выступление Сикорского транслирует Польское телевидение.Он отметил, что больше всего времени "мы посвятили вопросу о том, где должен пройти формальный или неформальный совет ЕС по иностранным делам во время председательства Венгрии", но решения пока нет.По словам Сикорского, логистически совет ЕС "было бы легче сделать на Западной Украине, например, во Львове".Он добавил, что его предложение заблокировала Венгрия."Это предложение было вынесено на дискуссию, и Венгрия ее заблокировала", — сказал Сикорский.Он предупредил, что Варшава может понизить уровень своего участия в совете по иностранным делам, если он состоится в Будапеште."Решение еще не принято. Это оказался один из сложнейших вопросов. Я напоминаю, что это решение может единолично принять высокий представитель. Я передал высокому представителю свою позицию, что Польша поддержит каждое решение, которое он примет, одновременно оставляя за собой право на определение уровня участия", —добавил он.
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венгрия, петер сийярто, ес, украина, виктор орбан
Политика, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, ЕС, УКРАИНА, Виктор Орбан
17:33 22.07.2024 (обновлено: 18:03 22.07.2024)
 
Орбана обвинили в злоупотреблении председательством в ЕС, заявил Сийярто

Сийярто: доказательств, что Орбан якобы злоупотреблял председательством в ЕС нет

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии П. Сийярто
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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БУДАПЕШТ, 22 июл - ПРАЙМ. На СМИД ЕС не было озвучено ни одного доказательства, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы злоупотреблял председательством в ЕС и действовал от имени объединения, совершая поездки в Москву и Пекин в рамках мирной инициативы по Украине, заявил в эфире телеканала М1 глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Никто не мог процитировать ни одного высказывания венгерского премьер-министра, прозвучавшего во время его мирной миссии, которое указывало бы на то, что он действует от имени ЕС или представляет его", — сказал Сийярто .
Он подчеркнул, что не было доказательств того, что "имело место злоупотребление председательством в ЕС".
Министр также отметил, что Будапешт против прозвучавшего на заседании глав МИД стран ЕС предложения перенести неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств на Украину и считает это неправильным.
По словам Сийярто глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее выдвинул идею не проводить неформальный совет глав МИД стран ЕС в Будапеште из-за визитов Орбана в Россию и Китай, а созвать его в Брюсселе. Глава МИД Венгрии назвал такое поведение "детсадовским". Он напомнил, что для созыва заседания глав МИД стран ЕС за пределами ЕС нужно единогласие.
"Были те, кто думал, что осуществит страшную месть, и предложил провести совет глав МИД на Украине. <...> Я заявил, что, независимо от того, что Венгрия является одним из кандидатов... мы на это не согласны и вообще не считаем правильным проводить заседание за пределами ЕС", — cсообщил глава венгерского МИД.
По его словам, для Венгрии "не имеет большого значения", состоится ли в Будапеште совет глав МИД.
Позднее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил журналистам в Брюсселе, что Венгрия заблокировала предложение Варшавы провести заседание совета ЕС по иностранным делам на Украине. Выступление Сикорского транслирует Польское телевидение.
Он отметил, что больше всего времени "мы посвятили вопросу о том, где должен пройти формальный или неформальный совет ЕС по иностранным делам во время председательства Венгрии", но решения пока нет.
По словам Сикорского, логистически совет ЕС "было бы легче сделать на Западной Украине, например, во Львове".
Он добавил, что его предложение заблокировала Венгрия.
"Это предложение было вынесено на дискуссию, и Венгрия ее заблокировала", — сказал Сикорский.
Он предупредил, что Варшава может понизить уровень своего участия в совете по иностранным делам, если он состоится в Будапеште.
"Решение еще не принято. Это оказался один из сложнейших вопросов. Я напоминаю, что это решение может единолично принять высокий представитель. Я передал высокому представителю свою позицию, что Польша поддержит каждое решение, которое он примет, одновременно оставляя за собой право на определение уровня участия", —добавил он.
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ПолитикаВЕНГРИЯПетер СийяртоЕСУКРАИНАВиктор Орбан
 
 
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