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Словакия разозлила Борреля поддержкой Венгрии, заявил Сийярто - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Словакия разозлила Борреля поддержкой Венгрии, заявил Сийярто
Словакия разозлила Борреля поддержкой Венгрии, заявил Сийярто - 22.07.2024, ПРАЙМ
Словакия разозлила Борреля поддержкой Венгрии, заявил Сийярто
Братислава однозначно поддержала мирную инициативу Будапешта по Украине, несмотря на огромное давление, и вызвала этими действиями неудовольствие верховного... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T22:19+0300
2024-07-22T22:19+0300
политика
ес
венгрия
словакия
жозеп боррель
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 22 июл - ПРАЙМ. Братислава однозначно поддержала мирную инициативу Будапешта по Украине, несмотря на огромное давление, и вызвала этими действиями неудовольствие верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. Об этом сообщил в эфире телеканала М1 министр иностранных дел и внншнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Словакия, словацкое правительство однозначно поддержало мирную миссию Венгрии, венгерского правительства и венгерского премьера на сегодняшнем заседании, несмотря на чрезвычайное давление", — сказал он. Сийярто отметил, что присутствовавший на заседании замглавы МИД Словакии "прямо и четко сказал, что у них нет предлогов для критики мирной миссии венгерского премьера", после чего Боррель все равно заявил, что, "кроме Венгрии, все 26 стран однозначно критикуют" мирную инициативу Будапешта. По словам Сийярто, его словацкий коллега указал Боррелю, "что это не так, что он четко сказал именно то, что у них с этим нет проблем". "Тогда Верховный представитель обиделся и сказал: "ну ладно, тогда за исключением Словакии", — заявил венгерский министр. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Свой визит Орбан назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество Евросоюза и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в Пекин Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но Вашингтон, Пекин и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Затем Орбан передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.
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ес, венгрия, словакия, жозеп боррель, петер сийярто
Политика, ЕС, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Жозеп Боррель, Петер Сийярто
22:19 22.07.2024
 
Словакия разозлила Борреля поддержкой Венгрии, заявил Сийярто

Сийярто: Словакия разозлила Борреля, поддержав мирную инициативу Венгрии

© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EPЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EP
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БУДАПЕШТ, 22 июл - ПРАЙМ. Братислава однозначно поддержала мирную инициативу Будапешта по Украине, несмотря на огромное давление, и вызвала этими действиями неудовольствие верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. Об этом сообщил в эфире телеканала М1 министр иностранных дел и внншнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Словакия, словацкое правительство однозначно поддержало мирную миссию Венгрии, венгерского правительства и венгерского премьера на сегодняшнем заседании, несмотря на чрезвычайное давление", — сказал он.
Сийярто отметил, что присутствовавший на заседании замглавы МИД Словакии "прямо и четко сказал, что у них нет предлогов для критики мирной миссии венгерского премьера", после чего Боррель все равно заявил, что, "кроме Венгрии, все 26 стран однозначно критикуют" мирную инициативу Будапешта.
По словам Сийярто, его словацкий коллега указал Боррелю, "что это не так, что он четко сказал именно то, что у них с этим нет проблем".
"Тогда Верховный представитель обиделся и сказал: "ну ладно, тогда за исключением Словакии", — заявил венгерский министр.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Свой визит Орбан назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество Евросоюза и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Пекин Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но Вашингтон, Пекин и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Затем Орбан передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Сийярто: Украина нарушила соглашение с ЕС, остановив транзит нефти
16:37
 
ПолитикаЕСВЕНГРИЯСЛОВАКИЯЖозеп БоррельПетер Сийярто
 
 
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