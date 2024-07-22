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Путин поручил сделать занятия спортом для детей более доступными

Путин поручил сделать занятия спортом для детей более доступными - 22.07.2024, ПРАЙМ

Путин поручил сделать занятия спортом для детей более доступными

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ сделать занятия спортом для детей более доступными и внести изменения в Концепцию развития... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T15:45+0300

2024-07-22T15:45+0300

2024-07-22T15:57+0300

россия

владимир путин

дети

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ сделать занятия спортом для детей более доступными и внести изменения в Концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года. Соответствующий перечень поручений по вопросам развития детско-юношеского спорта разместили на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... внести в Концепцию развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года и план мероприятий по ее реализации изменения, предусматривающие повышение доступности для детей занятий физической культурой и спортом", — сказано в перечне поручений. Из перечня также следует, что Путин поручил кабмину создать фонд для поддержки детско-юношеского и массового спорта, "предусмотрев, что основными целями деятельности фонда являются дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта".Отмечается, что формирование имущества фонда будет осуществляться в основном за счет целевых отчислений от азартных игр (в отношении спортивных событий по соответствующим видам спорта, которые не были организованы спортивными федерациями и спортивными лигами). Фонд в том числе будет реализовывать допподдержку спортивных школ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских и региональных спортивных федераций, реализация новых форматов международных спортивных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры, следует из перечня.Срок исполнения указанных выше поручений — 10 сентября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Кроме того, глава государства поручил включить проводимые за счет целевых отчислений от азартных игр детско-юношеские спортивные соревнования в перечень официальных физкультурных и спортивных мероприятий, "подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".Он также поручил скорректировать нормативные правовые акты, чтобы предусмотреть оплату проезда, проживания и питания участников таких соревнований.Российский лидер дал правительству РФ поручение провести в 2025 году корректировку федеральных стандартов спортивной подготовки в целях актуализации начиная с 2026 года расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на спортивную подготовку".Доклад по данному поручению следует подготовить до 21 сентября, далее — один раз в полгода, ответственным назначен Мишустин.Глава государства также поручил исполнительным органам субъектов РФ обеспечить необходимый объем тренерско-преподавательских кадров для программ дополнительного образования по спортивной подготовке и обеспечить удовлетворение такой потребности с использованием механизма целевого обучения.Путин также поручил регионам создать механизм контроля за целевым и эффективным использованием объектов спорта и спортивных сооружений с применением региональных информационных систем в области физкультуры и спорта.Соответствующие доклады должны быть представлены до 20 сентября текущего года, далее — один раз в год, ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.Путин поручил усовершенствовать квалификационные требования к присвоению категорий тренеров для стимулирования талантливых спортсменов к переходу на более высокие этапы спортивной подготовки, а также разработать и утвердить требования к комплексам мер, осуществляемых субъектами РФ, направленных на дополнительную поддержку тренеров-преподавателей организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.Регионам поручено обеспечить разработку и реализацию в 2025–2030 годах программ и комплексов данных мер, предусмотрев их финансирование.Кроме того, президент поручил скорректировать законодательство в целях дополнительной защиты прав спортсменов при переходе в другие физкультурно-спортивные организации.Соответствующий перечень поручений по вопросам развития детско-юношеского спорта опубликован на сайте Кремля, в том числе в случае изменения места жительства".Срок выполнения поручения — 1 ноября 2024 года. Ответственным назначен Мишустин.

https://1prime.ru/20240719/putin-850270039.html

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россия, владимир путин, дети