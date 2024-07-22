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Секретная служба США призналась в самом большом провале за десятилетия

Секретная служба США призналась в самом большом провале за десятилетия - 22.07.2024, ПРАЙМ

Секретная служба США призналась в самом большом провале за десятилетия

Самый большой провал секретной службы США за десятки лет - покушение на кандидата в американские лидеры Дональда Трампа. Об этом заявила на слушаниях в... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T17:35+0300

2024-07-22T17:35+0300

2024-07-22T17:43+0300

дональд трамп

сша

покушение на дональда трампа

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. Самый большой провал секретной службы США за десятки лет - покушение на кандидата в американские лидеры Дональда Трампа. Об этом заявила на слушаниях в конгрессе глава ведомства Кимберли Читл. "Попытка покушения на Дональда Трампа 13 июля - самый значительный провал секретной службы за десятилетия", - сказала чиновница.Читл добавила, что ответственность за действия сотрудников полностью берет на себя.13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его застрелила.Читл в ходе слушаний подчеркнула, что перед покушением поступала информация о "подозрительном человеке". При этом, по ее словам, сообщений об "угрозах" не было.Как отмечали в ФБР, произошедшее квалифицируется как покушение на убийство Трампа.

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дональд трамп, сша, покушение на дональда трампа, конгресс сша