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Межгосударственный авиационный комитет назвал причину крушения SSJ - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Межгосударственный авиационный комитет назвал причину крушения SSJ
Межгосударственный авиационный комитет назвал причину крушения SSJ - 22.07.2024, ПРАЙМ
Межгосударственный авиационный комитет назвал причину крушения SSJ
Экипаж упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet авиакомпании "Газпром авиа" перешел на ручное управление, однако не смог остановить процесс снижения, сообщает... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T18:04+0300
2024-07-22T18:22+0300
происшествия
россия
авиация
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Экипаж упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet авиакомпании "Газпром авиа" перешел на ручное управление, однако не смог остановить процесс снижения, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).“В процессе снижения зарегистрировано отключение автопилота и автомата тяги. Экипаж перешел на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями. Снижение продолжилось до высоты 4500 футов с последующим набором высоты 4750 футов. На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация OVERSPEED) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. Полным отклонением экипажа БРУ по тангажу на себя снижение остановить не удалось”, – следует из сообщения.Комиссия Межгосударственного авиационного комитета подготовила и направила властям РФ в сфере авиации донесение, в котором по выявленным факторам опасности дала рекомендации для проведения корректирующих мер для повышения уровня безопасности полетов.
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россия, авиация
Происшествия, РОССИЯ, авиация
18:04 22.07.2024 (обновлено: 18:22 22.07.2024)
 
Межгосударственный авиационный комитет назвал причину крушения SSJ

МАК: экипаж SSJ перешел на ручное управление, однако не смог остановить снижение

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВоенно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Экипаж упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet авиакомпании "Газпром авиа" перешел на ручное управление, однако не смог остановить процесс снижения, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
“В процессе снижения зарегистрировано отключение автопилота и автомата тяги. Экипаж перешел на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями. Снижение продолжилось до высоты 4500 футов с последующим набором высоты 4750 футов. На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация OVERSPEED) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. Полным отклонением экипажа БРУ по тангажу на себя снижение остановить не удалось”, – следует из сообщения.
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета подготовила и направила властям РФ в сфере авиации донесение, в котором по выявленным факторам опасности дала рекомендации для проведения корректирующих мер для повышения уровня безопасности полетов.
 
ПроисшествияРОССИЯавиация
 
 
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