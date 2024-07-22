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Межгосударственный авиационный комитет назвал причину крушения SSJ

Межгосударственный авиационный комитет назвал причину крушения SSJ - 22.07.2024, ПРАЙМ

Межгосударственный авиационный комитет назвал причину крушения SSJ

Экипаж упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet авиакомпании "Газпром авиа" перешел на ручное управление, однако не смог остановить процесс снижения, сообщает... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T18:04+0300

2024-07-22T18:04+0300

2024-07-22T18:22+0300

происшествия

россия

авиация

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Экипаж упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet авиакомпании "Газпром авиа" перешел на ручное управление, однако не смог остановить процесс снижения, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).“В процессе снижения зарегистрировано отключение автопилота и автомата тяги. Экипаж перешел на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями. Снижение продолжилось до высоты 4500 футов с последующим набором высоты 4750 футов. На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация OVERSPEED) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. Полным отклонением экипажа БРУ по тангажу на себя снижение остановить не удалось”, – следует из сообщения.Комиссия Межгосударственного авиационного комитета подготовила и направила властям РФ в сфере авиации донесение, в котором по выявленным факторам опасности дала рекомендации для проведения корректирующих мер для повышения уровня безопасности полетов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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