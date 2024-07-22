https://1prime.ru/20240722/stal-850320542.html

"Северсталь" снизила выпуск стали до 5,22 миллиона тонн

"Северсталь" снизила выпуск стали до 5,22 миллиона тонн - 22.07.2024, ПРАЙМ

"Северсталь" снизила выпуск стали до 5,22 миллиона тонн

"Северсталь" в первом полугодии 2024 года снизила выпуск стали на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,22 миллиона тонн, следует из... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T11:07+0300

2024-07-22T11:07+0300

2024-07-22T11:07+0300

сталь

северсталь

https://cdnn.1prime.ru/img/83283/34/832833458_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_391b6cf37427a2e94f81a1011fe9fda7.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Северсталь" в первом полугодии 2024 года снизила выпуск стали на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,22 миллиона тонн, следует из сообщения компании. Производство чугуна снизилось также на 15% в годовом выражении, до 4,77 миллиона тонн, на фоне проведения ремонта. Продажи стали за январь-июнь выросли на 2%, до 2,42 миллиона тонн. При этом доля продукции с высокой добавленной стоимостью увеличились на 8%, до 2,71 миллиона тонн, благодаря росту объемов реализации труб строительного сортамента, труб большого диаметра и проката с покрытиями. "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России.

https://1prime.ru/20240719/stal-850256469.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сталь, северсталь