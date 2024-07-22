https://1prime.ru/20240722/stal-850320542.html
"Северсталь" снизила выпуск стали до 5,22 миллиона тонн
"Северсталь" снизила выпуск стали до 5,22 миллиона тонн - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Северсталь" снизила выпуск стали до 5,22 миллиона тонн
"Северсталь" в первом полугодии 2024 года снизила выпуск стали на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,22 миллиона тонн, следует из... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T11:07+0300
2024-07-22T11:07+0300
2024-07-22T11:07+0300
сталь
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Северсталь" в первом полугодии 2024 года снизила выпуск стали на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,22 миллиона тонн, следует из сообщения компании. Производство чугуна снизилось также на 15% в годовом выражении, до 4,77 миллиона тонн, на фоне проведения ремонта. Продажи стали за январь-июнь выросли на 2%, до 2,42 миллиона тонн. При этом доля продукции с высокой добавленной стоимостью увеличились на 8%, до 2,71 миллиона тонн, благодаря росту объемов реализации труб строительного сортамента, труб большого диаметра и проката с покрытиями. "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России.
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сталь, северсталь
"Северсталь" снизила выпуск стали до 5,22 миллиона тонн
"Северсталь" в первом полугодии снизила выпуск стали до 5,22 миллиона тонн
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Северсталь" в первом полугодии 2024 года снизила выпуск стали на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,22 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
Производство чугуна снизилось также на 15% в годовом выражении, до 4,77 миллиона тонн, на фоне проведения ремонта.
Продажи стали за январь-июнь выросли на 2%, до 2,42 миллиона тонн. При этом доля продукции с высокой добавленной стоимостью увеличились на 8%, до 2,71 миллиона тонн, благодаря росту объемов реализации труб строительного сортамента, труб большого диаметра и проката с покрытиями.
"Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России.
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