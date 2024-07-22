https://1prime.ru/20240722/sud-850336512.html
Экс-замминистра связи РФ осудили по делу о передаче IP-адресов чехам
Экс-замминистра связи РФ осудили по делу о передаче IP-адресов чехам - 22.07.2024, ПРАЙМ
Экс-замминистра связи РФ осудили по делу о передаче IP-адресов чехам
Савеловский суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы в колонии экс-замминистра связи Алексея Солдатова за злоупотребления полномочиями. Он передавал... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T17:14+0300
2024-07-22T17:14+0300
2024-07-22T17:21+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы в колонии экс-замминистра связи Алексея Солдатова за злоупотребления полномочиями. Он передавал чешской фирме IP-адреса. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Савеловского районного суда города Москвы Солдатов признан виновным по части 1 ст. 201 УК РФ, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы", — рассказала собеседница РИА Новости. Второму фигуранту дела, Евгению Антипову, было назначено наказание в виде лишения свободы на полтора года в колонии. Из материалов дела следует, что фигуранты обвинялись в переносе 490 тысяч IPv4-адресов на сумму более 600 миллионов рублей Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС) в чешскую фирму Reliable Communications. Следствие сочло, что они не получили согласия на сделку от собрания учредителей РосНИИРОС и этим причинили существенный вред. Солдатов находился на посту заместителя главы Министерства связи и массовых коммуникаций РФ с 2008 по 2010 годы.
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минкомсвязь рф, ip, суд, ущерб
Происшествия, Минкомсвязь РФ, IP, суд, ущерб
Экс-замминистра связи РФ осудили по делу о передаче IP-адресов чехам
Экс-замминистра связи Солдатова осудили по делу о передаче IP-адресов чешской фирме
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы в колонии экс-замминистра связи Алексея Солдатова за злоупотребления полномочиями. Он передавал чешской фирме IP-адреса. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором Савеловского районного суда города Москвы Солдатов признан виновным по части 1 ст. 201 УК РФ, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы", — рассказала собеседница РИА Новости.
Второму фигуранту дела, Евгению Антипову, было назначено наказание в виде лишения свободы на полтора года в колонии.
Из материалов дела следует, что фигуранты обвинялись в переносе 490 тысяч IPv4-адресов на сумму более 600 миллионов рублей Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС) в чешскую фирму Reliable Communications. Следствие сочло, что они не получили согласия на сделку от собрания учредителей РосНИИРОС и этим причинили существенный вред.
Солдатов находился на посту заместителя главы Министерства связи и массовых коммуникаций РФ с 2008 по 2010 годы.
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