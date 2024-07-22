Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
FT: Москва расширяет "теневой флот" энергетических танкеров - 22.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240722/tanker-850321634.html
FT: Москва расширяет "теневой флот" энергетических танкеров
FT: Москва расширяет "теневой флот" энергетических танкеров - 22.07.2024, ПРАЙМ
FT: Москва расширяет "теневой флот" энергетических танкеров
Таинственные покупатели, связанные с Москвой, начали приобретать десятки танкеров для перевозок СПГ, что говорит об увеличении теневого флота России, передает... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T11:32+0300
2024-07-22T11:45+0300
энергетика
россия
спг
танкер
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/91/841399133_212:0:2424:1244_1920x0_80_0_0_62c989664e1bdae238cc9f2ceb24e6b8.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Таинственные покупатели, связанные с Москвой, начали приобретать десятки танкеров для перевозок СПГ, что говорит об увеличении теневого флота России, передает Financial Times.По словам инсайдеров судоходной отрасли, группа ранее неизвестных компаний, в основном зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах, в течение последнего года стремительно приобретала суда для перевозки СПГ, взвинчивая рыночные цены, особенно на самые старые суда."По данным Kpler, некоторые из недавно приобретенных судов для перевозки СПГ теперь ходят по маршрутам, традиционно используемым для транспортировки газа из России. Данные отслеживания судов показали, что одно судно загружает СПГ с Ямала, флагманского экспортного проекта России, который еще не пострадал от санкций", — говорится в материале.Согласно изданию, экспорт СПГ становится наиболее значимым на фоне сокращения поставок трубопроводного газа. Однако такой спрос на старые суда для СПГ приводит к росту их цен, особенно старых судов с паровыми турбинами."Компромисс прост. Если санкций не будет, у Москвы есть свой флот и она его использует, а если санкции все же введут, она не окажется в затруднительном положении и сможет продолжать свою торговлю", — заключил один из собеседников агентства.
https://1prime.ru/20240717/oil-850213207.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/91/841399133_488:0:2147:1244_1920x0_80_0_0_d6e7283f97a0bedc9831941f9296f371.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, спг, танкер
Энергетика, РОССИЯ, СПГ, танкер
11:32 22.07.2024 (обновлено: 11:45 22.07.2024)
 
FT: Москва расширяет "теневой флот" энергетических танкеров

FT: таинственные покупатели, связанные с Россией, наращивают "теневой флот" СПГ

CC BY-SA 2.0 / kees torn / SYMPHONIC BREEZEТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / SYMPHONIC BREEZE
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Таинственные покупатели, связанные с Москвой, начали приобретать десятки танкеров для перевозок СПГ, что говорит об увеличении теневого флота России, передает Financial Times.
По словам инсайдеров судоходной отрасли, группа ранее неизвестных компаний, в основном зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах, в течение последнего года стремительно приобретала суда для перевозки СПГ, взвинчивая рыночные цены, особенно на самые старые суда.
"По данным Kpler, некоторые из недавно приобретенных судов для перевозки СПГ теперь ходят по маршрутам, традиционно используемым для транспортировки газа из России. Данные отслеживания судов показали, что одно судно загружает СПГ с Ямала, флагманского экспортного проекта России, который еще не пострадал от санкций", — говорится в материале.
Согласно изданию, экспорт СПГ становится наиболее значимым на фоне сокращения поставок трубопроводного газа. Однако такой спрос на старые суда для СПГ приводит к росту их цен, особенно старых судов с паровыми турбинами.
"Компромисс прост. Если санкций не будет, у Москвы есть свой флот и она его использует, а если санкции все же введут, она не окажется в затруднительном положении и сможет продолжать свою торговлю", — заключил один из собеседников агентства.
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
Bloomberg: игры России усложнили отслеживание тайных перевалок нефти
17 июля, 15:04
 
ЭнергетикаРОССИЯСПГтанкер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала