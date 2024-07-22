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FT: Москва расширяет "теневой флот" энергетических танкеров
FT: Москва расширяет "теневой флот" энергетических танкеров - 22.07.2024, ПРАЙМ
FT: Москва расширяет "теневой флот" энергетических танкеров
Таинственные покупатели, связанные с Москвой, начали приобретать десятки танкеров для перевозок СПГ, что говорит об увеличении теневого флота России, передает... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T11:32+0300
2024-07-22T11:32+0300
2024-07-22T11:45+0300
энергетика
россия
спг
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Таинственные покупатели, связанные с Москвой, начали приобретать десятки танкеров для перевозок СПГ, что говорит об увеличении теневого флота России, передает Financial Times.По словам инсайдеров судоходной отрасли, группа ранее неизвестных компаний, в основном зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах, в течение последнего года стремительно приобретала суда для перевозки СПГ, взвинчивая рыночные цены, особенно на самые старые суда."По данным Kpler, некоторые из недавно приобретенных судов для перевозки СПГ теперь ходят по маршрутам, традиционно используемым для транспортировки газа из России. Данные отслеживания судов показали, что одно судно загружает СПГ с Ямала, флагманского экспортного проекта России, который еще не пострадал от санкций", — говорится в материале.Согласно изданию, экспорт СПГ становится наиболее значимым на фоне сокращения поставок трубопроводного газа. Однако такой спрос на старые суда для СПГ приводит к росту их цен, особенно старых судов с паровыми турбинами."Компромисс прост. Если санкций не будет, у Москвы есть свой флот и она его использует, а если санкции все же введут, она не окажется в затруднительном положении и сможет продолжать свою торговлю", — заключил один из собеседников агентства.
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россия, спг, танкер
Энергетика, РОССИЯ, СПГ, танкер
FT: Москва расширяет "теневой флот" энергетических танкеров
FT: таинственные покупатели, связанные с Россией, наращивают "теневой флот" СПГ
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ.
Таинственные покупатели, связанные с Москвой, начали приобретать десятки танкеров для перевозок СПГ, что говорит об увеличении теневого флота России, передает
Financial Times.
По словам инсайдеров судоходной отрасли, группа ранее неизвестных компаний, в основном зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах, в течение последнего года стремительно приобретала суда для перевозки СПГ, взвинчивая рыночные цены, особенно на самые старые суда.
"По данным Kpler, некоторые из недавно приобретенных судов для перевозки СПГ теперь ходят по маршрутам, традиционно используемым для транспортировки газа из России. Данные отслеживания судов показали, что одно судно загружает СПГ с Ямала, флагманского экспортного проекта России, который еще не пострадал от санкций", — говорится в материале.
Согласно изданию, экспорт СПГ становится наиболее значимым на фоне сокращения поставок трубопроводного газа. Однако такой спрос на старые суда для СПГ приводит к росту их цен, особенно старых судов с паровыми турбинами.
"Компромисс прост. Если санкций не будет, у Москвы есть свой флот и она его использует, а если санкции все же введут, она не окажется в затруднительном положении и сможет продолжать свою торговлю", — заключил один из собеседников агентства.
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