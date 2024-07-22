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"Кризисная группа": в Германии начали готовиться к победе Трампа
"Кризисная группа": в Германии начали готовиться к победе Трампа - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Кризисная группа": в Германии начали готовиться к победе Трампа
Неформальная "кризисная группа" была сформирована в рамках немецкого МИД для обсуждения сценария с победой Дональда Трампа в ноябрьских выборах. Об этом пишет... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T09:51+0300
2024-07-22T09:51+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Неформальная "кризисная группа" была сформирована в рамках немецкого МИД для обсуждения сценария с победой Дональда Трампа в ноябрьских выборах. Об этом пишет газета Financial Times.Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. Ранее Джо Байден официально заявил о выходе из гонки. Его место займет Камала Харрис. Как комментировал ситуацию Трамп, Харрис победить будет еще легче.По данным FT, немецкие дипломаты начали готовиться к возможному возвращению Трампа в Белый дом, которое может иметь непредсказуемые последствия как для Германии, так и для всего мира. Издание отмечает, что Берлин тревожит его победа, так как новая администрация может начать отзывать гарантии безопасности, которые поддерживают в Европе стабильность. Газета пишет, что для формирования реакции на приход Трампа к власти представители североамериканского отдела МИД, сотрудники отдела политического планирования, офис координатора по трансатлантическому сотрудничеству и посольство Германии в Вашингтоне создали некую "неформальную кризисную группу". "Нам потребуются годы, чтобы приспособиться к этому посредством перевооружения, путем переоснащения наших армий", - пишет FT со ссылкой на неназванного высокопоставленного немецкого чиновника.По его словам, существует риск, что ФРГ станет более "уязвимой".
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германия, выборы в сша, дональд трамп
Политика, ГЕРМАНИЯ, выборы в США, Дональд Трамп
"Кризисная группа": в Германии начали готовиться к победе Трампа
FT: в МИД ФРГ создали "кризисную группу" по подготовке к возможной победе Трампа
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Неформальная "кризисная группа" была сформирована в рамках немецкого МИД для обсуждения сценария с победой Дональда Трампа в ноябрьских выборах. Об этом пишет газета Financial Times.
Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. Ранее Джо Байден официально заявил о выходе из гонки. Его место займет Камала Харрис. Как комментировал ситуацию Трамп, Харрис победить будет еще легче.
По данным FT, немецкие дипломаты начали готовиться к возможному возвращению Трампа в Белый дом, которое может иметь непредсказуемые последствия как для Германии, так и для всего мира. Издание отмечает, что Берлин тревожит его победа, так как новая администрация может начать отзывать гарантии безопасности, которые поддерживают в Европе стабильность.
Газета пишет, что для формирования реакции на приход Трампа к власти представители североамериканского отдела МИД, сотрудники отдела политического планирования, офис координатора по трансатлантическому сотрудничеству и посольство Германии в Вашингтоне создали некую "неформальную кризисную группу".
"Нам потребуются годы, чтобы приспособиться к этому посредством перевооружения, путем переоснащения наших армий", - пишет FT со ссылкой на неназванного высокопоставленного немецкого чиновника.
По его словам, существует риск, что ФРГ станет более "уязвимой".
"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США