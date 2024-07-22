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Боррель рассказал о первом транше помощи Украине из доходов от активов РФ - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Боррель рассказал о первом транше помощи Украине из доходов от активов РФ
Боррель рассказал о первом транше помощи Украине из доходов от активов РФ - 22.07.2024, ПРАЙМ
Боррель рассказал о первом транше помощи Украине из доходов от активов РФ
Первый транш в размере 1,4 миллиарда евро на военную поддержку Киева, взятый из доходов от замороженных российских активов пройдет в начале августа, сообщил на... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T21:09+0300
2024-07-22T21:09+0300
политика
ес
жозеп боррель
замороженные российские активы
поддержка украины
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл - ПРАЙМ. Первый транш в размере 1,4 миллиарда евро на военную поддержку Киева, взятый из доходов от замороженных российских активов пройдет в начале августа, сообщил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии."Что касается прибылей, я проинформировал министров о прогрессе по первому траншу в 1,4 миллиарда, который ожидается в начале августа, на следующей неделе", — сказал он. Боррель также сообщил, что страны-члены ЕС намерены профинансировать получение Киевом приоритетных видов вооружений. Речь в частности идет о ПВО и боеприпасах для артиллерии, а также о снабжении для украинской оборонной промышленности. "Так что мы будем предоставлять поддержку не только на Украину, но и с самой Украины", — заключил Боррель. В конце июня глава Боррель заявлял, что ЕС утвердил решение о направлении первого транша в размере 1,4 миллиарда евро доходов от российских активов на военную помощь Киеву. Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Борреля, предполагающее передачу 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет Евросоюза для оказания военной поддержки Киеву, еще десять процентов пойдут на программы по восстановлению Украины. При этом страны "Большой семерки" в ходе июньского саммита в Италии обещали, что предоставят Киеву до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских активов. Первое предложение по механизму данного способа кредитования и погашения долга в ЕС может появиться в середине июля. Вместе с тем, как сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник, Брюссель может, не дожидаясь решений по кредиту, частично задействовать доходы от российских активов на военную помощь Киеву уже сейчас. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине перевести первые средства из доходов от замороженных активов РФ в июле этого года. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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ес, жозеп боррель, замороженные российские активы, поддержка украины
Политика, ЕС, Жозеп Боррель, замороженные российские активы, поддержка Украины
21:09 22.07.2024
 
Боррель рассказал о первом транше помощи Украине из доходов от активов РФ

Боррель: первый транш Киеву из доходов от активов РФ пройдет в начале августа

© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EPЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EP
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл - ПРАЙМ. Первый транш в размере 1,4 миллиарда евро на военную поддержку Киева, взятый из доходов от замороженных российских активов пройдет в начале августа, сообщил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Что касается прибылей, я проинформировал министров о прогрессе по первому траншу в 1,4 миллиарда, который ожидается в начале августа, на следующей неделе", — сказал он.
Боррель также сообщил, что страны-члены ЕС намерены профинансировать получение Киевом приоритетных видов вооружений. Речь в частности идет о ПВО и боеприпасах для артиллерии, а также о снабжении для украинской оборонной промышленности.
"Так что мы будем предоставлять поддержку не только на Украину, но и с самой Украины", — заключил Боррель.
В конце июня глава Боррель заявлял, что ЕС утвердил решение о направлении первого транша в размере 1,4 миллиарда евро доходов от российских активов на военную помощь Киеву.
Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Борреля, предполагающее передачу 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет Евросоюза для оказания военной поддержки Киеву, еще десять процентов пойдут на программы по восстановлению Украины. При этом страны "Большой семерки" в ходе июньского саммита в Италии обещали, что предоставят Киеву до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских активов.
Первое предложение по механизму данного способа кредитования и погашения долга в ЕС может появиться в середине июля. Вместе с тем, как сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник, Брюссель может, не дожидаясь решений по кредиту, частично задействовать доходы от российских активов на военную помощь Киеву уже сейчас. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине перевести первые средства из доходов от замороженных активов РФ в июле этого года.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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