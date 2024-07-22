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Цены на медь снизились до более чем трехмесячного минимума

Цены на медь снизились до более чем трехмесячного минимума - 22.07.2024, ПРАЙМ

Цены на медь снизились до более чем трехмесячного минимума

Цены на медь в понедельник упали до самого низкого уровня более чем за три месяца, чему способствовали опасения относительно слабости спроса, а также недостаток | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T11:38+0300

2024-07-22T11:38+0300

2024-07-22T11:38+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Цены на медь в понедельник упали до самого низкого уровня более чем за три месяца, чему способствовали опасения относительно слабости спроса, а также недостаток мер стимулирования экономики в Китае.По состоянию на 06.18 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 0,4%, до 9273,50 доллара за тонну. Ранее в ходе сессии они достигли 9264,50 доллара, минимума с 8 апреля.Наиболее активно торгующиеся контракты на медь на SHFE подешевели на 1,3%, до 75 920 юаней за тонну, также достигнув ранее самого низкого уровня с 8 апреля.В рамках состоявшегося на прошлой неделе пленума Коммунистической партии Китая не было предоставлено деталей относительно мер стимулирования, несмотря на проблемы в экономике страны. Это стало негативным сигналом для перспектив спроса на металлы.В то же время снижение цен способствовало активизации покупок на физическом рынке в Китае, но все же спрос остается вялым, так как потребители ожидают дальнейшего падения цен на медь на SHFE до 75 000 юаней за тонну или ниже. Об этом говорит Хэ Тяньюй из CRU Group.В то же время запасы меди на биржевых складах LME достигли самого высокого уровня с сентября 2021 года, а запасы на таможенных складах в Китае выросли до максимума с мая 2023 года. Уровень запасов на SHFE снизился, но остается относительно высоким.Экспорт рафинированной меди из Китая в июне подскочил в семь раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.Премия за импорт меди в Китай в пятницу выросла до 9 долларов за тонну, максимума с 15 апреля, что указывает на улучшение перспектив спроса. По историческим стандартам, впрочем, это довольно низкий уровень.Цены на алюминий на LME снизились на 0,5%, до 2340 долларов за тонну, свинец – на 0,4%, до 2119 долларов, олово – на 1%, до 30 740 долларов. Цинк подорожал на 0,2%, до 2786,50 доллара, а никель торговался почти без изменений, по 16 250 долларов.Алюминий на SHFE снизился в цене на 0,6%, до 19 490 юаней за тонну, никель – на 1,5%, до 128 870 юаней, свинец – на 1,2%, до 19 220 юаней, олово – на 2,9%, до 254 130 юаней, а цинк – на 0,1%, до 23 450 юаней.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, цветные металлы