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В Турции призвали как можно скорее подать заявку на вступление в БРИКС - 22.07.2024, ПРАЙМ
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В Турции призвали как можно скорее подать заявку на вступление в БРИКС
В Турции призвали как можно скорее подать заявку на вступление в БРИКС - 22.07.2024, ПРАЙМ
В Турции призвали как можно скорее подать заявку на вступление в БРИКС
Чтобы освободиться от "атлантической гегемонии", Турции необходимо скорее подать заявку на вступление в БРИКС. Об этом агентству РИА Новости сообщил заместитель | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T08:24+0300
2024-07-22T08:24+0300
экономика
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АНКАРА, 22 июл – ПРАЙМ. Чтобы освободиться от "атлантической гегемонии", Турции необходимо скорее подать заявку на вступление в БРИКС. Об этом агентству РИА Новости сообщил заместитель председателя партии "Ватан" Хакан Топкурулу."Турции следует как можно скорее подать заявку на вступление в БРИКС. Через БРИКС мировая внешнеторговая система должна освободиться от гегемонии Атлантики", — отметил он.Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан выразил намерение страны стать членом БРИКС, отметив важность этой организации. Получение членства в БРИКС позволит Турции укрепить свои отношения с другими странами и освободиться от влияния Атлантики.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек - почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.
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турция, брикс
Экономика, ТУРЦИЯ, БРИКС
08:24 22.07.2024
 
В Турции призвали как можно скорее подать заявку на вступление в БРИКС

Топкурулу: Турции необходимо скорее подать заявку на вступление в БРИКС

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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АНКАРА, 22 июл – ПРАЙМ. Чтобы освободиться от "атлантической гегемонии", Турции необходимо скорее подать заявку на вступление в БРИКС. Об этом агентству РИА Новости сообщил заместитель председателя партии "Ватан" Хакан Топкурулу.
"Турции следует как можно скорее подать заявку на вступление в БРИКС. Через БРИКС мировая внешнеторговая система должна освободиться от гегемонии Атлантики", — отметил он.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан выразил намерение страны стать членом БРИКС, отметив важность этой организации. Получение членства в БРИКС позволит Турции укрепить свои отношения с другими странами и освободиться от влияния Атлантики.
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек - почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.
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