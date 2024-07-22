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В Турции призвали как можно скорее подать заявку на вступление в БРИКС

В Турции призвали как можно скорее подать заявку на вступление в БРИКС - 22.07.2024, ПРАЙМ

В Турции призвали как можно скорее подать заявку на вступление в БРИКС

Чтобы освободиться от "атлантической гегемонии", Турции необходимо скорее подать заявку на вступление в БРИКС. Об этом агентству РИА Новости сообщил заместитель | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T08:24+0300

2024-07-22T08:24+0300

2024-07-22T08:24+0300

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АНКАРА, 22 июл – ПРАЙМ. Чтобы освободиться от "атлантической гегемонии", Турции необходимо скорее подать заявку на вступление в БРИКС. Об этом агентству РИА Новости сообщил заместитель председателя партии "Ватан" Хакан Топкурулу."Турции следует как можно скорее подать заявку на вступление в БРИКС. Через БРИКС мировая внешнеторговая система должна освободиться от гегемонии Атлантики", — отметил он.Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан выразил намерение страны стать членом БРИКС, отметив важность этой организации. Получение членства в БРИКС позволит Турции укрепить свои отношения с другими странами и освободиться от влияния Атлантики.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек - почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.

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