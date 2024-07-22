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Военно-морские учения с участием России и Ирана начались в Каспийском море - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Военно-морские учения с участием России и Ирана начались в Каспийском море
Военно-морские учения с участием России и Ирана начались в Каспийском море - 22.07.2024, ПРАЙМ
Военно-морские учения с участием России и Ирана начались в Каспийском море
В Каспийском море начались учения по спасению и обеспечению безопасности на море с участием российских и иранских кораблей. Об этом заявил официальный... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T11:20+0300
2024-07-22T11:20+0300
россия
иран
учения
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. В Каспийском море начались учения по спасению и обеспечению безопасности на море с участием российских и иранских кораблей. Об этом заявил официальный представитель учений капитан Аббас Хасани."Эти учения проходят в Каспийском море впервые, по инициативе Ирана. С этой целью вчера российское судно (СБ-45 - ред.) вошло в территориальные воды Ирана, и состоялось координационное заседание. Сегодня проходит водный... этап учений", — цитирует Хасани издание Mehr.Отмечается, что в ходе учений участники будут практиковаться в пожаротушении, спасении и транспортировке пострадавших вертолетами, а также в стрельбе по воздушным и морским целям.В учениях примут участие различные подразделения ВМС Ирана, включая ракетные катера, вертолеты и военно-морскую часть Корпуса стражей исламской революции. Учения будут проводиться под контролем представителей стран, имеющих выход к Каспийскому морю.
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россия, иран, учения
РОССИЯ, ИРАН, учения
11:20 22.07.2024
 
Военно-морские учения с участием России и Ирана начались в Каспийском море

Хасани: военно-морские учения с участием РФ и Ирана начались в Каспийском море

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГорода России. Махачкала
Города России. Махачкала - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. В Каспийском море начались учения по спасению и обеспечению безопасности на море с участием российских и иранских кораблей. Об этом заявил официальный представитель учений капитан Аббас Хасани.
"Эти учения проходят в Каспийском море впервые, по инициативе Ирана. С этой целью вчера российское судно (СБ-45 - ред.) вошло в территориальные воды Ирана, и состоялось координационное заседание. Сегодня проходит водный... этап учений", — цитирует Хасани издание Mehr.
Отмечается, что в ходе учений участники будут практиковаться в пожаротушении, спасении и транспортировке пострадавших вертолетами, а также в стрельбе по воздушным и морским целям.
В учениях примут участие различные подразделения ВМС Ирана, включая ракетные катера, вертолеты и военно-морскую часть Корпуса стражей исламской революции. Учения будут проводиться под контролем представителей стран, имеющих выход к Каспийскому морю.
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