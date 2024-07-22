https://1prime.ru/20240722/udobreniya-850315554.html

В России допустили введение схемы "вези или плати" для удобрений

В России допустили введение схемы "вези или плати" для удобрений - 22.07.2024, ПРАЙМ

В России допустили введение схемы "вези или плати" для удобрений

Вице-премьер России Виталий Савельев поручил Минпромторгу проработать вопрос о введении схемы договоров "вези или плати" при транспортировке минеральных... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T09:05+0300

2024-07-22T09:05+0300

2024-07-22T09:18+0300

экономика

россия

удобрения

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/41/841504176_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_88267f37c806f81cda291686506feba2.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер России Виталий Савельев поручил Минпромторгу проработать вопрос о введении схемы договоров "вези или плати" при транспортировке минеральных удобрений по железной дороге, передает РБК.Согласно изданию, схема "вези или плати" предусматривает, что клиент должен оплатить перевозку определенного объема груза, даже если груз не будет доставлен. В 2016 году такое предложение уже было выдвинуто РЖД, но вызвало протесты грузоотправителей, которые выразили опасения на фоне ограничения доступа к инфраструктуре.Российская ассоциация производителей удобрений не согласна с контрактной схемой "вези или плати", так как считает, что она повышает финансовую ответственность грузоотправителей и приведет к снижению погрузки грузов на сети и ухудшению их инвестиционных возможностей, отмечается в материале.РЖД в свою очередь поддерживает внедрение такого рода схемы, однако настаивает на изменениях в соответствующем законодательстве.

https://1prime.ru/20240710/udobrenie-849989469.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, удобрения