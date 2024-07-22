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В России допустили введение схемы "вези или плати" для удобрений - 22.07.2024, ПРАЙМ
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В России допустили введение схемы "вези или плати" для удобрений
В России допустили введение схемы "вези или плати" для удобрений - 22.07.2024, ПРАЙМ
В России допустили введение схемы "вези или плати" для удобрений
Вице-премьер России Виталий Савельев поручил Минпромторгу проработать вопрос о введении схемы договоров "вези или плати" при транспортировке минеральных... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T09:05+0300
2024-07-22T09:18+0300
экономика
россия
удобрения
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер России Виталий Савельев поручил Минпромторгу проработать вопрос о введении схемы договоров "вези или плати" при транспортировке минеральных удобрений по железной дороге, передает РБК.Согласно изданию, схема "вези или плати" предусматривает, что клиент должен оплатить перевозку определенного объема груза, даже если груз не будет доставлен. В 2016 году такое предложение уже было выдвинуто РЖД, но вызвало протесты грузоотправителей, которые выразили опасения на фоне ограничения доступа к инфраструктуре.Российская ассоциация производителей удобрений не согласна с контрактной схемой "вези или плати", так как считает, что она повышает финансовую ответственность грузоотправителей и приведет к снижению погрузки грузов на сети и ухудшению их инвестиционных возможностей, отмечается в материале.РЖД в свою очередь поддерживает внедрение такого рода схемы, однако настаивает на изменениях в соответствующем законодательстве.
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россия, удобрения
Экономика, РОССИЯ, удобрения
09:05 22.07.2024 (обновлено: 09:18 22.07.2024)
 
В России допустили введение схемы "вези или плати" для удобрений

Савельев поручил проработать введение схемы "вези или плати" для удобрений

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер России Виталий Савельев поручил Минпромторгу проработать вопрос о введении схемы договоров "вези или плати" при транспортировке минеральных удобрений по железной дороге, передает РБК.
Согласно изданию, схема "вези или плати" предусматривает, что клиент должен оплатить перевозку определенного объема груза, даже если груз не будет доставлен. В 2016 году такое предложение уже было выдвинуто РЖД, но вызвало протесты грузоотправителей, которые выразили опасения на фоне ограничения доступа к инфраструктуре.
Российская ассоциация производителей удобрений не согласна с контрактной схемой "вези или плати", так как считает, что она повышает финансовую ответственность грузоотправителей и приведет к снижению погрузки грузов на сети и ухудшению их инвестиционных возможностей, отмечается в материале.
РЖД в свою очередь поддерживает внедрение такого рода схемы, однако настаивает на изменениях в соответствующем законодательстве.
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