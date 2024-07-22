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"Уступит России": на Западе забили тревогу из-за плана Трампа по Украине - 22.07.2024, ПРАЙМ
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"Уступит России": на Западе забили тревогу из-за плана Трампа по Украине
"Уступит России": на Западе забили тревогу из-за плана Трампа по Украине - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Уступит России": на Западе забили тревогу из-за плана Трампа по Украине
В случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США и вступления в должность вице-президента Джей Ди Вэнса Украину могут вынудить признать утраченные... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T09:58+0300
2024-07-22T10:21+0300
политика
дональд трамп
украина
россия
территории
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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. В случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США и вступления в должность вице-президента Джей Ди Вэнса Украину могут вынудить признать утраченные территории в составе Российской Федерации. Такое мнение в материале для MSNBC высказал американский журналист Дэвид Андельман.Он отметил, что у Вэнса и Трампа схожие позиции в отношении украинского конфликта, и "они выступают за быстрое мирное соглашение, согласно которому, Киев в случае необходимости уступит России значительную территорию и согласится на вечный нейтралитет".Из-за этого, по словам Андельмана, в странах Евросоюза нарастает паника. Он считает, что к такого рода перспективам следует относиться со всей серьезностью, поскольку от этого зависит и будущее Соединенных Штатов.Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на президентских выборах сможет урегулировать конфликт на Украине в течение 24 часов. Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковотметил, что рассматриваемая проблема слишком сложна для столь простого решения.
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дональд трамп, украина, россия, территории
Политика, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ, Территории
09:58 22.07.2024 (обновлено: 10:21 22.07.2024)
 
"Уступит России": на Западе забили тревогу из-за плана Трампа по Украине

MSNBC: при Трампе Украина признает потерянные территории в составе России

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. В случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США и вступления в должность вице-президента Джей Ди Вэнса Украину могут вынудить признать утраченные территории в составе Российской Федерации. Такое мнение в материале для MSNBC высказал американский журналист Дэвид Андельман.
Он отметил, что у Вэнса и Трампа схожие позиции в отношении украинского конфликта, и "они выступают за быстрое мирное соглашение, согласно которому, Киев в случае необходимости уступит России значительную территорию и согласится на вечный нейтралитет".
Из-за этого, по словам Андельмана, в странах Евросоюза нарастает паника. Он считает, что к такого рода перспективам следует относиться со всей серьезностью, поскольку от этого зависит и будущее Соединенных Штатов.
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Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на президентских выборах сможет урегулировать конфликт на Украине в течение 24 часов. Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковотметил, что рассматриваемая проблема слишком сложна для столь простого решения.
 
ПолитикаДональд ТрампУКРАИНАРОССИЯТерритории
 
 
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