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Украина стала лидером по импорту электроэнергии из Венгрии, заявил Сийярто - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240722/ukraina-850335044.html
Украина стала лидером по импорту электроэнергии из Венгрии, заявил Сийярто
Украина стала лидером по импорту электроэнергии из Венгрии, заявил Сийярто - 22.07.2024, ПРАЙМ
Украина стала лидером по импорту электроэнергии из Венгрии, заявил Сийярто
Решение Киева о прекращении транзита нефти из России является особенно враждебным с учетом того, что в июне Украина импортировала больше всего электричества из... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T16:39+0300
2024-07-22T16:44+0300
энергетика
венгрия
петер сийярто
украина
электроэнергия
импорт
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БУДАПЕШТ, 22 июл - ПРАЙМ. Решение Киева о прекращении транзита нефти из России является особенно враждебным с учетом того, что в июне Украина импортировала больше всего электричества из Венгрии. Об этом заявил эфире телеканала М1 министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Этот шаг Украины тем более недружественный и неожиданный, что при этом Украина в июне больше всего электроэнергии импортировала из Венгрии", — сказал он. Сийярто отметил, что доля Венгрии в украинском импорте электроэнергии в июне возросла до 42%.
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венгрия, петер сийярто, украина, электроэнергия, импорт
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, УКРАИНА, электроэнергия, импорт
16:39 22.07.2024 (обновлено: 16:44 22.07.2024)
 
Украина стала лидером по импорту электроэнергии из Венгрии, заявил Сийярто

Сийярто: Украина в июне импортировала больше всего электроэнергии из Венгрии

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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БУДАПЕШТ, 22 июл - ПРАЙМ. Решение Киева о прекращении транзита нефти из России является особенно враждебным с учетом того, что в июне Украина импортировала больше всего электричества из Венгрии. Об этом заявил эфире телеканала М1 министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Этот шаг Украины тем более недружественный и неожиданный, что при этом Украина в июне больше всего электроэнергии импортировала из Венгрии", — сказал он.
Сийярто отметил, что доля Венгрии в украинском импорте электроэнергии в июне возросла до 42%.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Сийярто: Украина нарушила соглашение с ЕС, остановив транзит нефти
16:37
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯПетер СийяртоУКРАИНАэлектроэнергияимпорт
 
 
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