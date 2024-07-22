https://1prime.ru/20240722/ukraina-850335044.html
Украина стала лидером по импорту электроэнергии из Венгрии, заявил Сийярто
Украина стала лидером по импорту электроэнергии из Венгрии, заявил Сийярто - 22.07.2024, ПРАЙМ
Украина стала лидером по импорту электроэнергии из Венгрии, заявил Сийярто
Решение Киева о прекращении транзита нефти из России является особенно враждебным с учетом того, что в июне Украина импортировала больше всего электричества из... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T16:39+0300
2024-07-22T16:39+0300
2024-07-22T16:44+0300
энергетика
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БУДАПЕШТ, 22 июл - ПРАЙМ. Решение Киева о прекращении транзита нефти из России является особенно враждебным с учетом того, что в июне Украина импортировала больше всего электричества из Венгрии. Об этом заявил эфире телеканала М1 министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Этот шаг Украины тем более недружественный и неожиданный, что при этом Украина в июне больше всего электроэнергии импортировала из Венгрии", — сказал он. Сийярто отметил, что доля Венгрии в украинском импорте электроэнергии в июне возросла до 42%.
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Энергетика, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, УКРАИНА, электроэнергия, импорт
Украина стала лидером по импорту электроэнергии из Венгрии, заявил Сийярто
Сийярто: Украина в июне импортировала больше всего электроэнергии из Венгрии
БУДАПЕШТ, 22 июл - ПРАЙМ. Решение Киева о прекращении транзита нефти из России является особенно враждебным с учетом того, что в июне Украина импортировала больше всего электричества из Венгрии. Об этом заявил эфире телеканала М1 министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Этот шаг Украины тем более недружественный и неожиданный, что при этом Украина в июне больше всего электроэнергии импортировала из Венгрии", — сказал он.
Сийярто отметил, что доля Венгрии в украинском импорте электроэнергии в июне возросла до 42%.
Сийярто: Украина нарушила соглашение с ЕС, остановив транзит нефти