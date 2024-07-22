Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Меня шокировали". Полька увидела совместные застолья русских и украинцев - 22.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240722/ukraintsy-850324755.html
"Меня шокировали". Полька увидела совместные застолья русских и украинцев
"Меня шокировали". Полька увидела совместные застолья русских и украинцев - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Меня шокировали". Полька увидела совместные застолья русских и украинцев
Польскую телеведущую Марианну Шрайбер поразило поведение русских и украинских туристов в Египте, рассказывает EADaily. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T12:44+0300
2024-07-22T12:45+0300
россия
украина
граждане
https://cdnn.1prime.ru/img/82724/18/827241836_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ecf0f9cd3ec5348bf9a50de9a1cde5c0.jpg
МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Польскую телеведущую Марианну Шрайбер поразило поведение русских и украинских туристов в Египте, рассказывает EADaily.Ведущую телешоу "Топ-модель" на польском телевидении возмутило, что, "пока на Украине идет война, россияне и украинцы вместе развлекаются в Египте".По итогам путешествия в страну фараонов Шрайбер рассказал в своем блоге, что, во-первых, в Египте наблюдается "наводнение туристами из России, поведение которых по отношению к другим народам, особенно полякам, просто провокационное".А во-вторых, она написала о том, что ее "больше всего удивило и шокировало - совместные застолья русских и украинцев".Как сообщает EADaily, Марианна Шрайбер – бывшая жена Лукаша Шрайбера, министра в правительстве Матеуша Моравецкого от партии "Право и справедливость".
https://1prime.ru/20240722/peregovory-850317475.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82724/18/827241836_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_c0a236596657bf74824773f54940b2ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, граждане
РОССИЯ, УКРАИНА, граждане
12:44 22.07.2024 (обновлено: 12:45 22.07.2024)
 
"Меня шокировали". Полька увидела совместные застолья русских и украинцев

EADaily: польку возмутили совместные застолья русских и украинцев в Египте

© РИА Новости . Ирина НехорошкинаПляж отеля Golden 5 City в Египте
Пляж отеля Golden 5 City в Египте - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Ирина Нехорошкина
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Польскую телеведущую Марианну Шрайбер поразило поведение русских и украинских туристов в Египте, рассказывает EADaily.
Ведущую телешоу "Топ-модель" на польском телевидении возмутило, что, "пока на Украине идет война, россияне и украинцы вместе развлекаются в Египте".
По итогам путешествия в страну фараонов Шрайбер рассказал в своем блоге, что, во-первых, в Египте наблюдается "наводнение туристами из России, поведение которых по отношению к другим народам, особенно полякам, просто провокационное".
А во-вторых, она написала о том, что ее "больше всего удивило и шокировало - совместные застолья русских и украинцев".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Зеленский сделал неожиданный ход против России. На Западе назвали причину
10:11
Как сообщает EADaily, Марианна Шрайбер – бывшая жена Лукаша Шрайбера, министра в правительстве Матеуша Моравецкого от партии "Право и справедливость".
 
РОССИЯУКРАИНАграждане
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала