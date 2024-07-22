https://1prime.ru/20240722/ukraintsy-850324755.html

"Меня шокировали". Полька увидела совместные застолья русских и украинцев

"Меня шокировали". Полька увидела совместные застолья русских и украинцев - 22.07.2024, ПРАЙМ

"Меня шокировали". Полька увидела совместные застолья русских и украинцев

Польскую телеведущую Марианну Шрайбер поразило поведение русских и украинских туристов в Египте, рассказывает EADaily. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T12:44+0300

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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Польскую телеведущую Марианну Шрайбер поразило поведение русских и украинских туристов в Египте, рассказывает EADaily.Ведущую телешоу "Топ-модель" на польском телевидении возмутило, что, "пока на Украине идет война, россияне и украинцы вместе развлекаются в Египте".По итогам путешествия в страну фараонов Шрайбер рассказал в своем блоге, что, во-первых, в Египте наблюдается "наводнение туристами из России, поведение которых по отношению к другим народам, особенно полякам, просто провокационное".А во-вторых, она написала о том, что ее "больше всего удивило и шокировало - совместные застолья русских и украинцев".Как сообщает EADaily, Марианна Шрайбер – бывшая жена Лукаша Шрайбера, министра в правительстве Матеуша Моравецкого от партии "Право и справедливость".

https://1prime.ru/20240722/peregovory-850317475.html

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россия, украина, граждане