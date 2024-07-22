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В конгресс США внесли резолюцию об увольнении главы Секретной службы - 22.07.2024, ПРАЙМ
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В конгресс США внесли резолюцию об увольнении главы Секретной службы
В конгресс США внесли резолюцию об увольнении главы Секретной службы - 22.07.2024, ПРАЙМ
В конгресс США внесли резолюцию об увольнении главы Секретной службы
В палату представителей США внесли резолюцию о прекращении полномочий руководителя Секретной службы США Кимберли Читл, следует из опубликованного документа. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T22:09+0300
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увольнение
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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. В палату представителей США внесли резолюцию о прекращении полномочий руководителя Секретной службы США Кимберли Читл, следует из опубликованного документа. "Резолюция призывает немедленно прекратить полномочия директора Секретной службы Соединенных Штатов Кимберли Читл", — говорится в резолюции. В понедельник она признала, что попытка покушения на бывшего главу Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа стала самым большим провалом службы за десятилетия и отметила, что полностью берет на себя ответственность за действия подведомственных сотрудников. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, он получил ранение в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила о ликвидации подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля сообщило, что будет расследовать работу Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм".
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сша, покушение на дональда трампа, увольнение
Происшествия, США, покушение на Дональда Трампа, увольнение
22:09 22.07.2024 (обновлено: 22:10 22.07.2024)
 
В конгресс США внесли резолюцию об увольнении главы Секретной службы

В конгресс США внесли резолюцию об увольнении главы Секретной службы Читл

© fotolia.com / ETIEN" Капитолий
 Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© fotolia.com / ETIEN
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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. В палату представителей США внесли резолюцию о прекращении полномочий руководителя Секретной службы США Кимберли Читл, следует из опубликованного документа.
"Резолюция призывает немедленно прекратить полномочия директора Секретной службы Соединенных Штатов Кимберли Читл", — говорится в резолюции.
В понедельник она признала, что попытка покушения на бывшего главу Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа стала самым большим провалом службы за десятилетия и отметила, что полностью берет на себя ответственность за действия подведомственных сотрудников.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, он получил ранение в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила о ликвидации подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля сообщило, что будет расследовать работу Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм".
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ПроисшествияСШАпокушение на Дональда Трампаувольнение
 
 
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