https://1prime.ru/20240722/vertolet-850315262.html

В Якутии нашли обломки пропавшего вертолета Robinson

В Якутии нашли обломки пропавшего вертолета Robinson - 22.07.2024, ПРАЙМ

В Якутии нашли обломки пропавшего вертолета Robinson

Обломки вертолета Robinson, пропавшего 19 июля, обнаружили в Якутии в полностью разрушенном состоянии, следует из сообщения Восточно-Сибирской транспортной... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T08:54+0300

2024-07-22T08:54+0300

2024-07-22T08:54+0300

происшествия

россия

вертолеты

крушение

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Обломки вертолета Robinson, пропавшего 19 июля, обнаружили в Якутии в полностью разрушенном состоянии, следует из сообщения Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры."Согласно поступившей информации руководителя Саха (Якутского) МТУ Росавиации, в результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и трех пассажиров", — сказано в сообщении ведомства.МЧС России опровергло информацию о том, что в вертолете находились сотрудники правоохранительных органов и заявило, что на борту были только гражданские лица.Ранее сообщалось, что вертолет Robinson исчез с радаров 19 июля в Якутии в 80 километрах от поселка Чагда. Действия по поиску и спасению пропавшего вертолета начались немедленно при помощи авиации и наземных сил. Тем не менее, полеты в районе поисковой операции были отменены из-за неблагоприятных погодных условий.

https://1prime.ru/20240610/omsk-849040098.html

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россия, вертолеты, крушение