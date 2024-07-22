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Из-за жары виноград в России будут выращивать на севере
Из-за жары виноград в России будут выращивать на севере - 22.07.2024, ПРАЙМ
Из-за жары виноград в России будут выращивать на севере
Виноград в России начнут выращивать на более северных территориях страны из-за сильной жары, если она закрепится как температурная норма, однако там может... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T08:03+0300
2024-07-22T08:03+0300
2024-07-22T08:03+0300
экономика
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Виноград в России начнут выращивать на более северных территориях страны из-за сильной жары, если она закрепится как температурная норма, однако там может возникнуть "конфликт" с другими сельскохозяйственными культурами, рассказал РИА Новости руководитель Группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков. Он отметил, что агрегированные исследования, базирующиеся на накопленных данных и работах по отдельным регионам мира, показывают, что к концу столетия до 90% традиционных регионов-производителей вина исчезнет или переформатируется - это касается прежде всего равнинных или прибрежных регионов юга Франции, севера Испании, юга Италии, Калифорнии и Австралии. По словам Горчакова, это связано с более частыми и продолжительными волнами жары, изменениями параметров влажности, цикла температур внутри года и изменением частоты и продолжительности солнечных дней. "Собственно на юге России происходит то же самое. "Аномальность" жары определяется относительно предыдущих лет, соответственно по мере накопления данных (горизонт от 10-20 лет и далее), можно будет говорить о переходе такого режима температуры и влажности в состояние "новая норма". Будет происходить "смещение" благоприятных для выращивания винограда зон в более северные регионы. Другое дело, что инвестиционный цикл в этой отрасли длинный, и на этих территориях может возникать "конфликт" с другими сельскохозяйственными культурами за земельные ресурсы", - заявил эксперт. При этом, он полагает, что производителям винограда понадобятся финансовые и организационные ресурсы для дополнительного орошения, раннего сбора и сохранения урожая, однако точный объем затрат можно будет оценить лишь на горизонте двух-трех лет.
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россия, виноград, жара
Экономика, РОССИЯ, Виноград, жара
Из-за жары виноград в России будут выращивать на севере
АКРА: виноград в России начнут выращивать на севере из-за жары
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Виноград в России начнут выращивать на более северных территориях страны из-за сильной жары, если она закрепится как температурная норма, однако там может возникнуть "конфликт" с другими сельскохозяйственными культурами, рассказал РИА Новости руководитель Группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков.
Он отметил, что агрегированные исследования, базирующиеся на накопленных данных и работах по отдельным регионам мира, показывают, что к концу столетия до 90% традиционных регионов-производителей вина исчезнет или переформатируется - это касается прежде всего равнинных или прибрежных регионов юга Франции, севера Испании, юга Италии, Калифорнии и Австралии.
По словам Горчакова, это связано с более частыми и продолжительными волнами жары, изменениями параметров влажности, цикла температур внутри года и изменением частоты и продолжительности солнечных дней.
"Собственно на юге России происходит то же самое. "Аномальность" жары определяется относительно предыдущих лет, соответственно по мере накопления данных (горизонт от 10-20 лет и далее), можно будет говорить о переходе такого режима температуры и влажности в состояние "новая норма". Будет происходить "смещение" благоприятных для выращивания винограда зон в более северные регионы. Другое дело, что инвестиционный цикл в этой отрасли длинный, и на этих территориях может возникать "конфликт" с другими сельскохозяйственными культурами за земельные ресурсы", - заявил эксперт.
Программу развития сельских территорий расширят на новые регионы России
При этом, он полагает, что производителям винограда понадобятся финансовые и организационные ресурсы для дополнительного орошения, раннего сбора и сохранения урожая, однако точный объем затрат можно будет оценить лишь на горизонте двух-трех лет.