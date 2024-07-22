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CrowdStrike предупредила о риске заражения файловым вирусом через ZIP-архив
CrowdStrike предупредила о риске заражения файловым вирусом через ZIP-архив - 22.07.2024, ПРАЙМ
CrowdStrike предупредила о риске заражения файловым вирусом через ZIP-архив
Американская CrowdStrike обнаружила ZIP-архив, рассылаемый хакерами, который якобы "может исправить" проблему, вызванную ее обновлением для приложения... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T18:33+0300
2024-07-22T18:33+0300
2024-07-22T18:33+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Американская CrowdStrike обнаружила ZIP-архив, рассылаемый хакерами, который якобы "может исправить" проблему, вызванную ее обновлением для приложения кибербезопасности Falcon Sensor, при этом стоимость акций компании падает почти на 11%, следует из данных торгов. По состоянию на 18.00 мск цена акций CrowdStrike снижается на 10,17%, до 274,26 доллара за ценную бумагу. На прошлой неделе произошел глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за него пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Ранее в понедельник она заявила, что восстановила работу "значительного" числа устройств, затронутых глобальным техническим сбоем. Компания сообщила, что обнаружила вредоносный файл ZIP-архив, рассылаемый хакерами под видом быстрого решения проблемы, связанной с обновлением для приложения Falcon Sensor. По информации компании, файл под названием "crowdstrike-hotfix.zip" распространялся с вредоносным ПО, позволяющим хакерам удаленно управлять устройством пользователя или следить за ним. "Была обнаружена проблема, присутствующая в одном обновлении контента для датчика CrowdStrike Falcon, влияющая на операционные системы Windows... разведка CrowdStrike заметила, что злоумышленники использовали это событие для распространения вредоносного ZIP-архива под названием "crowdstrike-hotfix.zip."... Примечательно, что испаноязычные имена файлов и инструкции в ZIP-архиве указывают на то, что эта кампания, скорее всего, нацелена на клиентов CrowdStrike из Латинской Америки", - сообщает компания CrowdStrike на своем официальном сайте.
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хакеры, компьютерный вирус, по
хакеры, компьютерный вирус, ПО
CrowdStrike предупредила о риске заражения файловым вирусом через ZIP-архив
CrowdStrike сообщила об угрозе распространения вредоносного ПО через ZIP-архив
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Американская CrowdStrike обнаружила ZIP-архив, рассылаемый хакерами, который якобы "может исправить" проблему, вызванную ее обновлением для приложения кибербезопасности Falcon Sensor, при этом стоимость акций компании падает почти на 11%, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.00 мск цена акций CrowdStrike снижается на 10,17%, до 274,26 доллара за ценную бумагу.
На прошлой неделе произошел глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за него пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Ранее в понедельник она заявила, что восстановила работу "значительного" числа устройств, затронутых глобальным техническим сбоем.
Компания сообщила, что обнаружила вредоносный файл ZIP-архив, рассылаемый хакерами под видом быстрого решения проблемы, связанной с обновлением для приложения Falcon Sensor. По информации компании, файл под названием "crowdstrike-hotfix.zip" распространялся с вредоносным ПО, позволяющим хакерам удаленно управлять устройством пользователя или следить за ним.
"Была обнаружена проблема, присутствующая в одном обновлении контента для датчика CrowdStrike Falcon, влияющая на операционные системы Windows... разведка CrowdStrike заметила, что злоумышленники использовали это событие для распространения вредоносного ZIP-архива под названием "crowdstrike-hotfix.zip."... Примечательно, что испаноязычные имена файлов и инструкции в ZIP-архиве указывают на то, что эта кампания, скорее всего, нацелена на клиентов CrowdStrike из Латинской Америки", - сообщает компания CrowdStrike на своем официальном сайте.
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