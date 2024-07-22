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Путин подписал закон о социальных банковских вкладах - 22.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин подписал закон о социальных банковских вкладах
Путин подписал закон о социальных банковских вкладах - 22.07.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о социальных банковских вкладах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий лицам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T17:47+0300
2024-07-22T17:58+0300
экономика
владимир путин
закон
банковские вклады
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий лицам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Документ разработали в целях соцподдержки россиян, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Нововведения позволят им получать гарантированный доход по счетам и вкладам. Граждане-получатели соцподдержки смогут открывать социальные банковские вклады в рублях сроком на один год, с возможностью их продления на такой же срок, если они останутся ее получателями.Максимальная сумма такого вклада не должна быть выше 50 тысяч рублей, а процентная ставка по нему будет зависеть от конкретного банка. Ставка будет определяться как максимальная процентная ставка этого банка по вкладам физлиц сроком до года. Вместе с тем, договор социального вклада должен предусматривать возможности его пополнения в любое время до максимальной суммы, частичного снятия денег и расторжения договора по инициативе вкладчика без уменьшения процентной ставки и без комиссий.Проценты по социальному вкладу будут перечисляться каждый месяц на отдельный счет, указанный вкладчиком. На сумму до 50 тысяч рублей, которая находится на социальном счете, будут начисляться проценты по ставке не меньше половины ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату их начисления, а свыше 50 тысяч рублей — по ставке, установленной в договоре на открытие такого счета.Открыть социальный банковский вклад (счет) можно будет только в банке, являющемся участником системы обязательного страхования вкладов, состоящем на учете в АСВ и имеющем право привлекать средства физлиц во вклады и на счета. Человек сможет иметь не более одного действующего социального вклада (счета). Договор будет заключается в электронной форме с использованием портала госуслуг.Банки будут не вправе отказать в заключении таких договоров лицам, если сведения о назначении им социальной поддержки есть в государственной иинформсистеме "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Также банки должны будут обеспечить возможность использования национального платежного инструмента, то есть карты "Мир", для совершения операций по счету. При этом у граждан будет право совершать операции и без использования платежной карты.Кроме того, банкам будет запрещено взимать плату за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование карты "Мир", а также за совершение операций по такому счету в пределах 20 тысяч рублей в месяц.Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года. Его положения сначала будут применяться лишь в отношении системно значимых кредитных организаций, а с 1 января 2027 года - и в отношении других банков.
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владимир путин, закон, банковские вклады
Экономика, Владимир Путин, закон, банковские вклады
17:47 22.07.2024 (обновлено: 17:58 22.07.2024)
 
Путин подписал закон о социальных банковских вкладах

Путин подписал закон о социальных банковских вкладах в пределах 50 тысяч рублей

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий лицам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ разработали в целях соцподдержки россиян, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Нововведения позволят им получать гарантированный доход по счетам и вкладам. Граждане-получатели соцподдержки смогут открывать социальные банковские вклады в рублях сроком на один год, с возможностью их продления на такой же срок, если они останутся ее получателями.
Максимальная сумма такого вклада не должна быть выше 50 тысяч рублей, а процентная ставка по нему будет зависеть от конкретного банка. Ставка будет определяться как максимальная процентная ставка этого банка по вкладам физлиц сроком до года. Вместе с тем, договор социального вклада должен предусматривать возможности его пополнения в любое время до максимальной суммы, частичного снятия денег и расторжения договора по инициативе вкладчика без уменьшения процентной ставки и без комиссий.
Проценты по социальному вкладу будут перечисляться каждый месяц на отдельный счет, указанный вкладчиком. На сумму до 50 тысяч рублей, которая находится на социальном счете, будут начисляться проценты по ставке не меньше половины ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату их начисления, а свыше 50 тысяч рублей — по ставке, установленной в договоре на открытие такого счета.
Открыть социальный банковский вклад (счет) можно будет только в банке, являющемся участником системы обязательного страхования вкладов, состоящем на учете в АСВ и имеющем право привлекать средства физлиц во вклады и на счета. Человек сможет иметь не более одного действующего социального вклада (счета). Договор будет заключается в электронной форме с использованием портала госуслуг.
Банки будут не вправе отказать в заключении таких договоров лицам, если сведения о назначении им социальной поддержки есть в государственной иинформсистеме "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Также банки должны будут обеспечить возможность использования национального платежного инструмента, то есть карты "Мир", для совершения операций по счету. При этом у граждан будет право совершать операции и без использования платежной карты.
Кроме того, банкам будет запрещено взимать плату за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование карты "Мир", а также за совершение операций по такому счету в пределах 20 тысяч рублей в месяц.
Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года. Его положения сначала будут применяться лишь в отношении системно значимых кредитных организаций, а с 1 января 2027 года - и в отношении других банков.
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