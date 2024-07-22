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Демократов ждет война из-за Байдена. Есть лишь один способ избежать хаоса - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Демократов ждет война из-за Байдена. Есть лишь один способ избежать хаоса
Демократов ждет война из-за Байдена. Есть лишь один способ избежать хаоса - 22.07.2024, ПРАЙМ
Демократов ждет война из-за Байдена. Есть лишь один способ избежать хаоса
После самоотвода президента США Джо Байдена демократы постараются в кратчайшие сроки утвердить ему замену. Наиболее вероятная кандидатура на эту роль –... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T12:05+0300
2024-07-22T12:06+0300
политика
камала харрис
демократическая партия сша
кандидат в президенты
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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. После самоотвода президента США Джо Байдена демократы постараются в кратчайшие сроки утвердить ему замену. Наиболее вероятная кандидатура на эту роль – вице-президент Камала Харрис. Демократы должны сплотиться вокруг нее, иначе Америку ждет хаос. Об этом в статье для Financial Times пишет обозреватель Стефф Чавес.Вскоре после выхода из предвыборной гонки Байден поддержал выдвижение в президенты своего вице-президента Камалу Харрис. Однако Демократическая партия, как подчеркивается в статье, еще не оказала ей официальной поддержки.Если партия сплотится вокруг Харрис, за что ратует Байден, то демократы, по мнению Чавеса, смогут избежать междоусобных войн и хаоса на своем августовском съезде, который, как ожидается, может обнажить внутрипартийные идеологические разногласия.Многие демократы, а также спонсоры Демпартии уже подержали Харрис, как например, Джордж и Алекс Сорос. Однако другие спонсоры, как указывает автор, вполне могут бросить ей вызов. А это, по мнению Чавеса, скорее всего приведет "к гражданской войне среди демократов, которая принесет партии больше вреда, чем пользы".Автор указывает еще на один важный момент. Поскольку у действующего президента общий штаб с Харрис, ей в случае выдвижения, будут доступны средства, собранные на кампанию Байдена. А во втором квартале его штаб собрал $270 млн.Если же Байдена в роли кандидата в президенты заменит кто-то другой, его штаб, по данным проекта "Лидерство сегодня", будет вынужден вернуть средства спонсорам, которые имеют полное право передать их на кампанию нового кандидата.
https://1prime.ru/20240722/kharris-850313516.html
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камала харрис, демократическая партия сша, кандидат в президенты
Политика, Камала Харрис, Демократическая партия США, кандидат в президенты
12:05 22.07.2024 (обновлено: 12:06 22.07.2024)
 
Демократов ждет война из-за Байдена. Есть лишь один способ избежать хаоса

FT: попытка бросить вызов Харрис обернется гражданской войной среди демократов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает с ежегодным посланием
Президент США Джо Байден выступает с ежегодным посланием - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. После самоотвода президента США Джо Байдена демократы постараются в кратчайшие сроки утвердить ему замену. Наиболее вероятная кандидатура на эту роль – вице-президент Камала Харрис. Демократы должны сплотиться вокруг нее, иначе Америку ждет хаос. Об этом в статье для Financial Times пишет обозреватель Стефф Чавес.
Вскоре после выхода из предвыборной гонки Байден поддержал выдвижение в президенты своего вице-президента Камалу Харрис. Однако Демократическая партия, как подчеркивается в статье, еще не оказала ей официальной поддержки.
Если партия сплотится вокруг Харрис, за что ратует Байден, то демократы, по мнению Чавеса, смогут избежать междоусобных войн и хаоса на своем августовском съезде, который, как ожидается, может обнажить внутрипартийные идеологические разногласия.
Многие демократы, а также спонсоры Демпартии уже подержали Харрис, как например, Джордж и Алекс Сорос. Однако другие спонсоры, как указывает автор, вполне могут бросить ей вызов. А это, по мнению Чавеса, скорее всего приведет "к гражданской войне среди демократов, которая принесет партии больше вреда, чем пользы".
Флаги США
Большинство сенаторов-демократов поддержали Камалу Харрис
07:04
Автор указывает еще на один важный момент. Поскольку у действующего президента общий штаб с Харрис, ей в случае выдвижения, будут доступны средства, собранные на кампанию Байдена. А во втором квартале его штаб собрал $270 млн.
Если же Байдена в роли кандидата в президенты заменит кто-то другой, его штаб, по данным проекта "Лидерство сегодня", будет вынужден вернуть средства спонсорам, которые имеют полное право передать их на кампанию нового кандидата.
 
ПолитикаКамала ХаррисДемократическая партия СШАкандидат в президенты
 
 
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