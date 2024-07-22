https://1prime.ru/20240722/vybory-850323035.html
Демократов ждет война из-за Байдена. Есть лишь один способ избежать хаоса
Демократов ждет война из-за Байдена. Есть лишь один способ избежать хаоса - 22.07.2024, ПРАЙМ
Демократов ждет война из-за Байдена. Есть лишь один способ избежать хаоса
После самоотвода президента США Джо Байдена демократы постараются в кратчайшие сроки утвердить ему замену. Наиболее вероятная кандидатура на эту роль –... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T12:05+0300
2024-07-22T12:05+0300
2024-07-22T12:06+0300
политика
камала харрис
демократическая партия сша
кандидат в президенты
https://cdnn.1prime.ru/img/84188/96/841889634_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_276af75a1edc5673789b3b164a838a18.jpg
МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. После самоотвода президента США Джо Байдена демократы постараются в кратчайшие сроки утвердить ему замену. Наиболее вероятная кандидатура на эту роль – вице-президент Камала Харрис. Демократы должны сплотиться вокруг нее, иначе Америку ждет хаос. Об этом в статье для Financial Times пишет обозреватель Стефф Чавес.Вскоре после выхода из предвыборной гонки Байден поддержал выдвижение в президенты своего вице-президента Камалу Харрис. Однако Демократическая партия, как подчеркивается в статье, еще не оказала ей официальной поддержки.Если партия сплотится вокруг Харрис, за что ратует Байден, то демократы, по мнению Чавеса, смогут избежать междоусобных войн и хаоса на своем августовском съезде, который, как ожидается, может обнажить внутрипартийные идеологические разногласия.Многие демократы, а также спонсоры Демпартии уже подержали Харрис, как например, Джордж и Алекс Сорос. Однако другие спонсоры, как указывает автор, вполне могут бросить ей вызов. А это, по мнению Чавеса, скорее всего приведет "к гражданской войне среди демократов, которая принесет партии больше вреда, чем пользы".Автор указывает еще на один важный момент. Поскольку у действующего президента общий штаб с Харрис, ей в случае выдвижения, будут доступны средства, собранные на кампанию Байдена. А во втором квартале его штаб собрал $270 млн.Если же Байдена в роли кандидата в президенты заменит кто-то другой, его штаб, по данным проекта "Лидерство сегодня", будет вынужден вернуть средства спонсорам, которые имеют полное право передать их на кампанию нового кандидата.
https://1prime.ru/20240722/kharris-850313516.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84188/96/841889634_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_72964c381b15eb6ab28a597a68d110ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камала харрис, демократическая партия сша, кандидат в президенты
Политика, Камала Харрис, Демократическая партия США, кандидат в президенты
Демократов ждет война из-за Байдена. Есть лишь один способ избежать хаоса
FT: попытка бросить вызов Харрис обернется гражданской войной среди демократов
МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ.
После самоотвода президента США Джо Байдена демократы постараются в кратчайшие сроки утвердить ему замену. Наиболее вероятная кандидатура на эту роль – вице-президент Камала Харрис. Демократы должны сплотиться вокруг нее, иначе Америку ждет хаос. Об этом в статье для Financial Times
пишет обозреватель Стефф Чавес.
Вскоре после выхода из предвыборной гонки Байден поддержал выдвижение в президенты своего вице-президента Камалу Харрис. Однако Демократическая партия, как подчеркивается в статье, еще не оказала ей официальной поддержки.
Если партия сплотится вокруг Харрис, за что ратует Байден, то демократы, по мнению Чавеса, смогут избежать междоусобных войн и хаоса на своем августовском съезде, который, как ожидается, может обнажить внутрипартийные идеологические разногласия.
Многие демократы, а также спонсоры Демпартии уже подержали Харрис, как например, Джордж и Алекс Сорос. Однако другие спонсоры, как указывает автор, вполне могут бросить ей вызов. А это, по мнению Чавеса, скорее всего приведет "к гражданской войне среди демократов, которая принесет партии больше вреда, чем пользы".
Большинство сенаторов-демократов поддержали Камалу Харрис
Автор указывает еще на один важный момент. Поскольку у действующего президента общий штаб с Харрис, ей в случае выдвижения, будут доступны средства, собранные на кампанию Байдена. А во втором квартале его штаб собрал $270 млн.
Если же Байдена в роли кандидата в президенты заменит кто-то другой, его штаб, по данным проекта "Лидерство сегодня", будет вынужден вернуть средства спонсорам, которые имеют полное право передать их на кампанию нового кандидата.