https://1prime.ru/20240722/vybory-850323035.html

Демократов ждет война из-за Байдена. Есть лишь один способ избежать хаоса

Демократов ждет война из-за Байдена. Есть лишь один способ избежать хаоса - 22.07.2024, ПРАЙМ

Демократов ждет война из-за Байдена. Есть лишь один способ избежать хаоса

После самоотвода президента США Джо Байдена демократы постараются в кратчайшие сроки утвердить ему замену. Наиболее вероятная кандидатура на эту роль –... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T12:05+0300

2024-07-22T12:05+0300

2024-07-22T12:06+0300

политика

камала харрис

демократическая партия сша

кандидат в президенты

https://cdnn.1prime.ru/img/84188/96/841889634_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_276af75a1edc5673789b3b164a838a18.jpg

МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. После самоотвода президента США Джо Байдена демократы постараются в кратчайшие сроки утвердить ему замену. Наиболее вероятная кандидатура на эту роль – вице-президент Камала Харрис. Демократы должны сплотиться вокруг нее, иначе Америку ждет хаос. Об этом в статье для Financial Times пишет обозреватель Стефф Чавес.Вскоре после выхода из предвыборной гонки Байден поддержал выдвижение в президенты своего вице-президента Камалу Харрис. Однако Демократическая партия, как подчеркивается в статье, еще не оказала ей официальной поддержки.Если партия сплотится вокруг Харрис, за что ратует Байден, то демократы, по мнению Чавеса, смогут избежать междоусобных войн и хаоса на своем августовском съезде, который, как ожидается, может обнажить внутрипартийные идеологические разногласия.Многие демократы, а также спонсоры Демпартии уже подержали Харрис, как например, Джордж и Алекс Сорос. Однако другие спонсоры, как указывает автор, вполне могут бросить ей вызов. А это, по мнению Чавеса, скорее всего приведет "к гражданской войне среди демократов, которая принесет партии больше вреда, чем пользы".Автор указывает еще на один важный момент. Поскольку у действующего президента общий штаб с Харрис, ей в случае выдвижения, будут доступны средства, собранные на кампанию Байдена. А во втором квартале его штаб собрал $270 млн.Если же Байдена в роли кандидата в президенты заменит кто-то другой, его штаб, по данным проекта "Лидерство сегодня", будет вынужден вернуть средства спонсорам, которые имеют полное право передать их на кампанию нового кандидата.

https://1prime.ru/20240722/kharris-850313516.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

камала харрис, демократическая партия сша, кандидат в президенты