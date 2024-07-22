https://1prime.ru/20240722/vybry-850312081.html

Камалу Харрис выдвинули на пост президента США вместо Байдена

Камалу Харрис выдвинули на пост президента США вместо Байдена - 22.07.2024, ПРАЙМ

Камалу Харрис выдвинули на пост президента США вместо Байдена

В избирком Соединенных Штатов поступило уведомление о выдвижении вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны, говорится в документе. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T05:24+0300

2024-07-22T05:24+0300

2024-07-22T05:30+0300

политика

сша

камала харрис

выдвижение

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/71/841317134_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d136ba3f6c5b5d2569cf89ceb8b037fb.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. В избирком Соединенных Штатов поступило уведомление о выдвижении вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны, говорится в документе. Харрис, таким образом, стала кандидатом в президенты США на ноябрьских выборах и "будет проводить активности в рамках кампании только для стремления к этой должности", следует из текста уведомления. При этом Харрис прекращает свои полномочия вице-президента Соединенных Штатов, указывается в документе.

https://1prime.ru/20240721/bayden-850309296.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, камала харрис, выдвижение