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Камалу Харрис выдвинули на пост президента США вместо Байдена - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Камалу Харрис выдвинули на пост президента США вместо Байдена
Камалу Харрис выдвинули на пост президента США вместо Байдена - 22.07.2024, ПРАЙМ
Камалу Харрис выдвинули на пост президента США вместо Байдена
В избирком Соединенных Штатов поступило уведомление о выдвижении вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны, говорится в документе. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T05:24+0300
2024-07-22T05:30+0300
политика
сша
камала харрис
выдвижение
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. В избирком Соединенных Штатов поступило уведомление о выдвижении вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны, говорится в документе. Харрис, таким образом, стала кандидатом в президенты США на ноябрьских выборах и "будет проводить активности в рамках кампании только для стремления к этой должности", следует из текста уведомления. При этом Харрис прекращает свои полномочия вице-президента Соединенных Штатов, указывается в документе.
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сша, камала харрис, выдвижение
Политика, США, Камала Харрис, Выдвижение
05:24 22.07.2024 (обновлено: 05:30 22.07.2024)
 
Камалу Харрис выдвинули на пост президента США вместо Байдена

Документ: в США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента

© Фото : Adam Schultz/Official White House PhotoВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© Фото : Adam Schultz/Official White House Photo
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. В избирком Соединенных Штатов поступило уведомление о выдвижении вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны, говорится в документе.
Харрис, таким образом, стала кандидатом в президенты США на ноябрьских выборах и "будет проводить активности в рамках кампании только для стремления к этой должности", следует из текста уведомления.
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При этом Харрис прекращает свои полномочия вице-президента Соединенных Штатов, указывается в документе.
 
ПолитикаСШАКамала ХаррисВыдвижение
 
 
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