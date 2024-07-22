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Курс юаня колеблется у уровня закрытия торгов пятницы

Курс юаня колеблется у уровня закрытия торгов пятницы - 22.07.2024, ПРАЙМ

Курс юаня колеблется у уровня закрытия торгов пятницы

Рубль в понедельник мало меняется к китайской валюте, курс юаня колеблется у уровня закрытия торгов пятницы - 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T16:30+0300

2024-07-22T16:30+0300

2024-07-22T16:30+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Рубль в понедельник мало меняется к китайской валюте, курс юаня колеблется у уровня закрытия торгов пятницы - 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" к 16.22 мск остается на уровне предыдущего закрытия - 11,97 рубля. Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,93%, до 81,86 доллара за баррель. ЮАНЬ-РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Курс рубля к юаню в понедельник слабо менялся, оставаясь недалеко от уровня закрытия пятницы. В ходе торгов юань находился в узком коридоре – 11,95-12,01 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 68,19 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи. В начале достаточно бурной и богатой на событий недели инвесторы экономят силы для будущих движений, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Эксперт указывает, что на ближайшие дни придется пик налоговых платежей в России. В пятницу ЦБ РФ проведет очередное заседание, на котором, скорее всего, повысит ключевую ставку. Базовый сценарий предполагает рост на 200 базисных пунктов с текущего значения в 16% годовых, отмечает он. "Хотя пик фискальных платежей приходится на 29 июля, все больше компаний для этих целей будет продавать иностранную валюту, что увеличит ее предложение", - говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Профицит ликвидности в банковском секторе продолжает сокращаться. К концу прошедшей недели показатель составлял 652 миллиарда рублей против 1 триллиона рублей на начало месяца. Медианное значение профицита с начала июля опустилось до уровня 760 миллиардам рублей, что стало минимальным уровнем с декабря 2023 года, когда в банковском секторе был дефицит ликвидности", - отмечает Юрий Кравченко из "Велес капитала". "Банки по-прежнему поддерживают высокий объем задолженности по кредитам перед ЦБ. С начала июля совокупный объем задолженности вырос на 2,3 триллиона рублей. Одновременно на 896 миллиардов рублей сократился объем средств банков на депозитах в ЦБ. Существенную часть ликвидности от операций с ЦБ банки направили на корсчета (+3 триллиона рублей) для того, чтобы заранее выполнить требования по усреднению обязательных резервов и не привлекать подорожавшую ликвидность в конце месяца в случае повышения ключевой ставки ЦБ", - добавляет он. ПРОГНОЗЫ "Юань остается в диапазоне 11,9–12,1 рубля, где совершает разнонаправленные движения с начала месяца. Возможно, под воздействием налогового фактора китайская валюта проверит на прочность поддержку в виде трехнедельного минимума 11,88 рубля", - отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на завершение текущей сессии: 86,5–89 рубля, 93,5–97 рубля и 11,88–12,3 рубля соответственно", - прогнозирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

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торги, курсы валют, мосбиржа, юань