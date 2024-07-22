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Эксперты рассказали о проблемах внедрения новой меры взимания долгов за ЖКХ

Эксперты рассказали о проблемах внедрения новой меры взимания долгов за ЖКХ - 22.07.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о проблемах внедрения новой меры взимания долгов за ЖКХ

Для реализации механизма исполнительной надписи нотариуса по взысканию долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги необходимо учесть проблему отсутствия... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T16:20+0300

2024-07-22T16:20+0300

2024-07-22T16:20+0300

россия

жкх

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Для реализации механизма исполнительной надписи нотариуса по взысканию долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги необходимо учесть проблему отсутствия личных договоров с гражданами, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить возможность взыскания задолженностей с потребителей за жилищно-коммунальные услуги с помощью исполнительной надписи нотариуса. "Эта попытка вовлечь нотариусов связана исключительно с тем, что для обращения в суд нужно иметь персональные данные должника. У управляющих компаний доступа к персональном данным сегодня нет, они обратиться в ЕГРН для их получения не могут, а нотариус может. Сегодня этот законопроект – попытка найти обходной путь в отношении запрета на получение персональных данных. У нас их может получить суд и нотариус. Нотариус получит их быстрее, чем суд", - сказала директор направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер. Просто так механизм, по ее словам, не заработает, для этого нужно зафиксировать подобную возможность в договоре с гражданином. При этом у организаций, управляющих домами, часто нет личных договоров с гражданами, потому что их заключают лица, уполномоченные общим собранием жильцов. Как считает Генцлер, необходимо либо введение специального федерального регулирования, либо перезаключение всех таких договоров. Иначе на практике использование предложенного механизма не ускорит процедуру взыскания долга за ЖКХ. Директор партнерства АНП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая также указывает на то, что помехой для реализации механизма исполнительной надписи становятся договоры с управляющими компаниями и ресурсо-снабжающими организациями без подписей конкретного гражданина. "То есть договора фактически нет в бумажном виде с подписью гражданина, но нотариат требует подпись гражданина в обязательном порядке. Пока электронная подпись у нас не очень развита, это очень редко встречается в ЖКХ. Отсюда и вывод, что не с чем идти к нотариусу", - добавила она. Кроме того, Вепрецкая обратила внимание на то, что процедура взимания долгов через исполнительную надпись, скорее всего, обойдется должнику дороже, чем в в рамках текущих механизмов взыскания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, жкх