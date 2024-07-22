https://1prime.ru/20240722/zhku-850317984.html

В ГД внесли проект об исполнительной надписи за задолженность по оплате ЖКУ

В ГД внесли проект об исполнительной надписи за задолженность по оплате ЖКУ - 22.07.2024, ПРАЙМ

В ГД внесли проект об исполнительной надписи за задолженность по оплате ЖКУ

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить возможность взыскания задолженностей потребителей по оплате жилищно-коммунальных | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T10:15+0300

2024-07-22T10:15+0300

2024-07-22T10:15+0300

жкх

жку

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75759/60/757596042_0:70:400:295_1920x0_80_0_0_9115295f9fab3c076d68e111807ba296.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить возможность взыскания задолженностей потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг с помощью исполнительной надписи, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса. Законопроектом предлагается использовать этот широко применяемый на практике институт для взыскания задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - рассказал РИА Новости первый зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он добавил, что нотариусы обладают правом получения необходимых сведений из государственных информационных систем, в том числе из Единого государственного реестра недвижимости. Уточняется, что согласно данным Росстата, объем просроченной задолженности потребителей (физических и юридических лиц) по оплате жилищно-коммунальных услуг по итогам 2023 года составил 1,68 триллиона рублей (накопительным итогом). На 1 апреля 2024 года объем дебиторской задолженности вырос до 1,77 триллиона рублей (накопительным итогом). "На нотариуса возлагается обязанность предварительно, до совершения исполнительной надписи, уведомлять должника о поступившем требовании взыскателя, предоставив должнику срок для ответного реагирования", - отметил депутат. В тексте законопроекта сказано, что до направления уведомления должнику о поступившем требовании и до совершения исполнительной надписи нотариус должен запросить необходимые сведения в ЕГРН и в государственных информационных ресурсах в целях исключения вероятности предъявления требования к лицу, которое не несет ответственность за образовавшуюся задолженность. "Уведомление считается доставленным должнику в соответствии с требованиями гражданского законодательства или в случае, если имеется подтверждение его доставки посредством единого портала государственных и муниципальных услуг должнику, давшему согласие на едином портале государственных и муниципальных услуг на уведомление его посредством единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится в тексте проекта. В документе сказано, что должник вправе обжаловать задолженность, указанную в исполнительной надписи нотариуса, в судебном порядке в соответствии с положениями гражданского процессуального законодательства в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении исполнительной надписи. Указанный срок, пропущенный по уважительной причине, может быть восстановлен судом. Кошелев уверен, что данная инициатива позволит решить проблему просроченной задолженности потребителей по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, что положительно скажется на дальнейшей реализации проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры, повышению качества жилищно-коммунальных услуг и формированию конкурентноспособной отрасли жилищно-коммунального хозяйства, а также снизит нагрузку на судебную систему.

https://1prime.ru/20240722/deportatsiya-850312509.html

https://1prime.ru/20240717/sf-850208997.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

жкх, жку, госдума