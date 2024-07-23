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Минфин США потребовал отчеты от всех держателей российских активов - 23.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240723/aktivy-850380178.html
Минфин США потребовал отчеты от всех держателей российских активов
Минфин США потребовал отчеты от всех держателей российских активов - 23.07.2024, ПРАЙМ
Минфин США потребовал отчеты от всех держателей российских активов
Минфин США вменил в обязанность всем держателям российских активов, не только в самих Штатах, но и во всем мире, представить не позднее 2 августа отчеты о... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T22:39+0300
2024-07-23T22:52+0300
экономика
сша
минфин сша
замороженные российские активы
отчет
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ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Минфин США вменил в обязанность всем держателям российских активов, не только в самих Штатах, но и во всем мире, представить не позднее 2 августа отчеты о наличии таких активов. Об этом сказано в обнародованном во вторник заявлении ведомства. Согласно заявлению, все финучреждения, в которых есть суверенные российские активы и которые знают или должны знать о таких активах, обязаны предоставить уведомление о них в Управление по иностранным активам в Минфине США в течение десяти дней с момента их выявления или не позднее 2 августа текущего года. Отмечается, что отчитаться можно через специальную форму с указанием страны и лиц, в распоряжении которых имеются такие активы, а также их общей стоимости и прочей информации.
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сша, минфин сша, замороженные российские активы, отчет
Экономика, США, Минфин США, замороженные российские активы, отчет
22:39 23.07.2024 (обновлено: 22:52 23.07.2024)
 
Минфин США потребовал отчеты от всех держателей российских активов

Минфин США обязал держателей активов РФ отчитаться до 2 августа об их наличии

© AFP / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© AFP / Mladen Antonov
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ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Минфин США вменил в обязанность всем держателям российских активов, не только в самих Штатах, но и во всем мире, представить не позднее 2 августа отчеты о наличии таких активов. Об этом сказано в обнародованном во вторник заявлении ведомства.
Согласно заявлению, все финучреждения, в которых есть суверенные российские активы и которые знают или должны знать о таких активах, обязаны предоставить уведомление о них в Управление по иностранным активам в Минфине США в течение десяти дней с момента их выявления или не позднее 2 августа текущего года.
Отмечается, что отчитаться можно через специальную форму с указанием страны и лиц, в распоряжении которых имеются такие активы, а также их общей стоимости и прочей информации.
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ЭкономикаСШАМинфин СШАзамороженные российские активыотчет
 
 
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