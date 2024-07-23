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Минфин США потребовал отчеты от всех держателей российских активов
Минфин США потребовал отчеты от всех держателей российских активов - 23.07.2024, ПРАЙМ
Минфин США потребовал отчеты от всех держателей российских активов
Минфин США вменил в обязанность всем держателям российских активов, не только в самих Штатах, но и во всем мире, представить не позднее 2 августа отчеты о... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T22:39+0300
2024-07-23T22:39+0300
2024-07-23T22:52+0300
экономика
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минфин сша
замороженные российские активы
отчет
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ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Минфин США вменил в обязанность всем держателям российских активов, не только в самих Штатах, но и во всем мире, представить не позднее 2 августа отчеты о наличии таких активов. Об этом сказано в обнародованном во вторник заявлении ведомства. Согласно заявлению, все финучреждения, в которых есть суверенные российские активы и которые знают или должны знать о таких активах, обязаны предоставить уведомление о них в Управление по иностранным активам в Минфине США в течение десяти дней с момента их выявления или не позднее 2 августа текущего года. Отмечается, что отчитаться можно через специальную форму с указанием страны и лиц, в распоряжении которых имеются такие активы, а также их общей стоимости и прочей информации.
https://1prime.ru/20240717/aktivy-850212051.html
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сша, минфин сша, замороженные российские активы, отчет
Экономика, США, Минфин США, замороженные российские активы, отчет
Минфин США потребовал отчеты от всех держателей российских активов
Минфин США обязал держателей активов РФ отчитаться до 2 августа об их наличии
ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Минфин США вменил в обязанность всем держателям российских активов, не только в самих Штатах, но и во всем мире, представить не позднее 2 августа отчеты о наличии таких активов. Об этом сказано в обнародованном во вторник заявлении ведомства.
Согласно заявлению, все финучреждения, в которых есть суверенные российские активы и которые знают или должны знать о таких активах, обязаны предоставить уведомление о них в Управление по иностранным активам в Минфине США в течение десяти дней с момента их выявления или не позднее 2 августа текущего года.
Отмечается, что отчитаться можно через специальную форму с указанием страны и лиц, в распоряжении которых имеются такие активы, а также их общей стоимости и прочей информации.
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