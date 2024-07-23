Сдержанный оптимизм

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Восстановление на рынке облигаций способствует позитивной динамике фондового рынка. Индекс Мосбиржи в понедельник вырос на 0,54% и достиг 3024,54 п., индекс РТС повысился на 0,82% до 1085,43 п. Рубль оставался стабильным по отношению к юаню, индекс RGBI показывает рост третью сессию подряд, повысившись в понедельник на 0,35% до 104,75 п.Нефтяные котировки снизились, несмотря на вышедшие в пятницу данные Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США, которое снизилось на прошлой неделе до минимума с декабря 2021 года. Тенденция по снижению буровых установок в США может привести к уменьшению объемов добычи, что в перспективе может обусловить рост цен на нефть.По сообщению Московской биржи, до конца года на новой платформе биржи MOEX START может состояться до пяти сделок pre-IPO. Первым участником, который анонсировал такую сделку, стал частный аэрокосмический холдинг SR Space. В рамках этого размещения компания планирует привлечь более 1,5 млрд руб.НЛМК и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подписали мировое соглашение по делу о коллективном доминировании ("дело металлургов"), что снижает правовые риски для компании.Выручка агрохолдинга РусАгро во II квартале 2024 года выросла на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 72,26 млрд руб. на фоне увеличения объемов производства в масложировом бизнесе.ТКС Холдинг усиливает позицию в факторинге, выкупив 51% контрольных долей в капитале "Рови факторинг плюс" и "Рови Технологии" у АО "Киви". Ранее в начале июня Т-Банк заявил о запуске факторинга для малого и среднего бизнеса.Европлан раскрыл операционные результаты за I полугодие 2024 года. С января по июнь 2024 года компания приобрела и передала в лизинг около 28 600 единиц автотранспорта и оборудования на общую сумму 124,3 млрд руб. Лизинг в секторе легковых автомобилей показал рост до 40,9 млрд руб., на 34% по сравнению с I полугодием 2023 года. Количество лизинговых сделок увеличилось на 25%, а общее количество сделок составило 636 тыс. Операционные результаты Европлана способствовали позитивной динамике котировок акций холдинговой компании ЭсЭфАй.
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Восстановление на рынке облигаций способствует позитивной динамике фондового рынка. Индекс Мосбиржи в понедельник вырос на 0,54% и достиг 3024,54 п., индекс РТС повысился на 0,82% до 1085,43 п. Рубль оставался стабильным по отношению к юаню, индекс RGBI показывает рост третью сессию подряд, повысившись в понедельник на 0,35% до 104,75 п.
Нефтяные котировки снизились, несмотря на вышедшие в пятницу данные Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США, которое снизилось на прошлой неделе до минимума с декабря 2021 года. Тенденция по снижению буровых установок в США может привести к уменьшению объемов добычи, что в перспективе может обусловить рост цен на нефть.
По сообщению Московской биржи, до конца года на новой платформе биржи MOEX START может состояться до пяти сделок pre-IPO. Первым участником, который анонсировал такую сделку, стал частный аэрокосмический холдинг SR Space. В рамках этого размещения компания планирует привлечь более 1,5 млрд руб.
НЛМК и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подписали мировое соглашение по делу о коллективном доминировании ("дело металлургов"), что снижает правовые риски для компании.
Выручка агрохолдинга РусАгро во II квартале 2024 года выросла на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 72,26 млрд руб. на фоне увеличения объемов производства в масложировом бизнесе.
ТКС Холдинг усиливает позицию в факторинге, выкупив 51% контрольных долей в капитале "Рови факторинг плюс" и "Рови Технологии" у АО "Киви". Ранее в начале июня Т-Банк заявил о запуске факторинга для малого и среднего бизнеса.
Европлан раскрыл операционные результаты за I полугодие 2024 года. С января по июнь 2024 года компания приобрела и передала в лизинг около 28 600 единиц автотранспорта и оборудования на общую сумму 124,3 млрд руб. Лизинг в секторе легковых автомобилей показал рост до 40,9 млрд руб., на 34% по сравнению с I полугодием 2023 года. Количество лизинговых сделок увеличилось на 25%, а общее количество сделок составило 636 тыс. Операционные результаты Европлана способствовали позитивной динамике котировок акций холдинговой компании ЭсЭфАй.
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