Покупатели взяли паузу

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начал неделю ростом, завершив понедельник с +0,54% у 3024 п. Сегодня бенчмарк открылся в плюсе, но затем перешел к околонулевой динамике, соскальзывая в красную зону. Объемы торгов немного сократились в сравнении с прошлой неделей.В ходе сегодняшней сессии может преобладать боковой формат движения индекса Мосбиржи, не исключен спуск к отметке 3000 п., от которой впоследствии может быть организована новая попытка продвинуться к 3100 п.Текущие факторы поддержки рынка: стабильные цены на нефть выше $80 за баррель, реинвестирование ранее полученных дивидендов, сильные корпоративные отчеты. Факторы сдерживания: неопределенность вокруг шага повышения ЦБ ключевой ставки в эту пятницу, переток части ликвидности на долговой рынок, попытки укрепления рубля, острая геополитика, пик сезона отпусков.Сегодня Московская биржа начнет торги фьючерсными контрактами на индекс МосБиржи IPO. В США будут опубликованы июньские данные по продажам на вторичном рынке жилья, финрезультаты за II квартал 2024 г. представят Alphabet, Tesla, Visa, Coca-Cola, General Electric.
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начал неделю ростом, завершив понедельник с +0,54% у 3024 п. Сегодня бенчмарк открылся в плюсе, но затем перешел к околонулевой динамике, соскальзывая в красную зону. Объемы торгов немного сократились в сравнении с прошлой неделей.
В ходе сегодняшней сессии может преобладать боковой формат движения индекса Мосбиржи, не исключен спуск к отметке 3000 п., от которой впоследствии может быть организована новая попытка продвинуться к 3100 п.
Текущие факторы поддержки рынка: стабильные цены на нефть выше $80 за баррель, реинвестирование ранее полученных дивидендов, сильные корпоративные отчеты. Факторы сдерживания: неопределенность вокруг шага повышения ЦБ ключевой ставки в эту пятницу, переток части ликвидности на долговой рынок, попытки укрепления рубля, острая геополитика, пик сезона отпусков.
Сегодня Московская биржа начнет торги фьючерсными контрактами на индекс МосБиржи IPO. В США будут опубликованы июньские данные по продажам на вторичном рынке жилья, финрезультаты за II квартал 2024 г. представят Alphabet, Tesla, Visa, Coca-Cola, General Electric.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.