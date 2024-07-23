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СМИ узнали, когда Apple может выпустить складные iPhone - 23.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали, когда Apple может выпустить складные iPhone
СМИ узнали, когда Apple может выпустить складные iPhone - 23.07.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали, когда Apple может выпустить складные iPhone
Корпорация Apple ведет работу над создание складного iPhone и может выпустить его уже в 2026 году. Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T19:52+0300
2024-07-23T19:54+0300
экономика
apple
iphone
технологии
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Корпорация Apple ведет работу над создание складного iPhone и может выпустить его уже в 2026 году. Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на источники. Отмечается, что связи с этим Apple обратилась к азиатским поставщикам для создания компонентов для новых смартфонов. По данным издания эти смартфоны будут схожи с Samsung Galaxy Z Flip, впервые выпущенные в 2020 году. Apple, основана в 1976 году. Она занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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apple, iphone, технологии
Экономика, Apple, iPhone, Технологии
19:52 23.07.2024 (обновлено: 19:54 23.07.2024)
 
СМИ узнали, когда Apple может выпустить складные iPhone

The Information: Apple может выпустить складные iPhone в 2026 году

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаставка на экране смартфона компании Apple
Заставка на экране смартфона компании Apple - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Корпорация Apple ведет работу над создание складного iPhone и может выпустить его уже в 2026 году. Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на источники.
Отмечается, что связи с этим Apple обратилась к азиатским поставщикам для создания компонентов для новых смартфонов.
По данным издания эти смартфоны будут схожи с Samsung Galaxy Z Flip, впервые выпущенные в 2020 году.
Apple, основана в 1976 году. Она занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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