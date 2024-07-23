https://1prime.ru/20240723/apple-850377545.html

СМИ узнали, когда Apple может выпустить складные iPhone

СМИ узнали, когда Apple может выпустить складные iPhone - 23.07.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали, когда Apple может выпустить складные iPhone

Корпорация Apple ведет работу над создание складного iPhone и может выпустить его уже в 2026 году. Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T19:52+0300

2024-07-23T19:52+0300

2024-07-23T19:54+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Корпорация Apple ведет работу над создание складного iPhone и может выпустить его уже в 2026 году. Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на источники. Отмечается, что связи с этим Apple обратилась к азиатским поставщикам для создания компонентов для новых смартфонов. По данным издания эти смартфоны будут схожи с Samsung Galaxy Z Flip, впервые выпущенные в 2020 году. Apple, основана в 1976 году. Она занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://1prime.ru/20240710/apple-849989697.html

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apple, iphone, технологии