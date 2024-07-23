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Песков: Россия не позволит превратить Арктику в территорию раздора - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Песков: Россия не позволит превратить Арктику в территорию раздора
Песков: Россия не позволит превратить Арктику в территорию раздора - 23.07.2024, ПРАЙМ
Песков: Россия не позволит превратить Арктику в территорию раздора
Арктика является для России стратегическим регионом, Москва занимает ответственную позицию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T12:31+0300
2024-07-23T12:50+0300
арктика
россия
китай
запад
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Арктика является для России стратегическим регионом, Москва занимает ответственную позицию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Песков добавил, что Россия вносит свой вклад, чтобы регион не превратился в территорию раздора и нагнетания напряженности. По его словам, атмосфере стабильности в Арктике может способствовать взаимодействие России и Китая."Ибо российско-китайское сотрудничество никогда не (было -ред.) направлено против каких-либо третьих стран или группы третьих стран, а направлено только на защиту этих стран и на повышение уровня благосостояния народов двух стран", - пояснил Песков.Пресс-секретарь президента России также отметил в стратегии Пентагона по Арктике проявления конфронтации с Москвой.
https://1prime.ru/20240719/alyaska-850274712.html
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арктика, россия, китай, запад, дмитрий песков
АРКТИКА, РОССИЯ, КИТАЙ, ЗАПАД, Дмитрий Песков
12:31 23.07.2024 (обновлено: 12:50 23.07.2024)
 
Песков: Россия не позволит превратить Арктику в территорию раздора

Песков: Россия не позволит превратить Арктику в территорию раздора

© РИА Новости . Владимир Чистяков | Перейти в медиабанкТрансконтинентальная полярная экспедиция
Трансконтинентальная полярная экспедиция - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Владимир Чистяков
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Арктика является для России стратегическим регионом, Москва занимает ответственную позицию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков добавил, что Россия вносит свой вклад, чтобы регион не превратился в территорию раздора и нагнетания напряженности. По его словам, атмосфере стабильности в Арктике может способствовать взаимодействие России и Китая.
"Ибо российско-китайское сотрудничество никогда не (было -ред.) направлено против каких-либо третьих стран или группы третьих стран, а направлено только на защиту этих стран и на повышение уровня благосостояния народов двух стран", - пояснил Песков.
Пресс-секретарь президента России также отметил в стратегии Пентагона по Арктике проявления конфронтации с Москвой.
#Горы Аляски - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Околоарктическая держава. Зачем Китаю нужна Арктика
19 июля, 14:29
 
АРКТИКАРОССИЯКИТАЙЗАПАДДмитрий Песков
 
 
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