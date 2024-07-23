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В Британии пообещали удвоить "смертоносность" армии к 2027 году - 23.07.2024, ПРАЙМ
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В Британии пообещали удвоить "смертоносность" армии к 2027 году
В Британии пообещали удвоить "смертоносность" армии к 2027 году - 23.07.2024, ПРАЙМ
В Британии пообещали удвоить "смертоносность" армии к 2027 году
Глава оборонного ведомства Великобритании, адмирал Тони Радакин, заявил о намерении удвоить "смертоносные" действия британской армии к 2027 году, передает... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T15:04+0300
2024-07-23T15:21+0300
великобритания
армия
вооружения
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Глава оборонного ведомства Великобритании, адмирал Тони Радакин, заявил о намерении удвоить "смертоносные" действия британской армии к 2027 году, передает издание The Guardian."(Радакин - ред.) пообещал, что армия удвоит свою смертоносность за три года, но отказался от идеи поддержки всеобщей воинской повинности", — сказано в материале издания.Радакин также отметил, что армия испытывает финансовые проблемы и нехватку ресурсов, но верит, что увеличение ее эффективности и усиление ее боевой мощи сможет оправдать дополнительные инвестиции. Он указал на план удвоения боевой мощи сухопутных войск к 2027 году и намерение утроить ее к концу десятилетия.Ранее бывший премьер-министр страны, Риши Сунак, высказал идею обязательного призыва или альтернативной службы для молодых людей. Глава оборонного ведомства в свою очередь отметил, что национальная безопасность зависит от увеличения армии за счет молодых призывников.
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великобритания, армия
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, армия, Вооружения
15:04 23.07.2024 (обновлено: 15:21 23.07.2024)
 
В Британии пообещали удвоить "смертоносность" армии к 2027 году

The Guardian: Британия удвоит "смертоносность" своей армии к 2027 году

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© fotolia.com / hilaryrivers
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Глава оборонного ведомства Великобритании, адмирал Тони Радакин, заявил о намерении удвоить "смертоносные" действия британской армии к 2027 году, передает издание The Guardian.
"(Радакин - ред.) пообещал, что армия удвоит свою смертоносность за три года, но отказался от идеи поддержки всеобщей воинской повинности", — сказано в материале издания.
Радакин также отметил, что армия испытывает финансовые проблемы и нехватку ресурсов, но верит, что увеличение ее эффективности и усиление ее боевой мощи сможет оправдать дополнительные инвестиции. Он указал на план удвоения боевой мощи сухопутных войск к 2027 году и намерение утроить ее к концу десятилетия.
Ранее бывший премьер-министр страны, Риши Сунак, высказал идею обязательного призыва или альтернативной службы для молодых людей. Глава оборонного ведомства в свою очередь отметил, что национальная безопасность зависит от увеличения армии за счет молодых призывников.
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