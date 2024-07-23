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В Британии пообещали удвоить "смертоносность" армии к 2027 году

В Британии пообещали удвоить "смертоносность" армии к 2027 году - 23.07.2024, ПРАЙМ

В Британии пообещали удвоить "смертоносность" армии к 2027 году

Глава оборонного ведомства Великобритании, адмирал Тони Радакин, заявил о намерении удвоить "смертоносные" действия британской армии к 2027 году, передает... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T15:04+0300

2024-07-23T15:04+0300

2024-07-23T15:21+0300

великобритания

армия

вооружения

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Глава оборонного ведомства Великобритании, адмирал Тони Радакин, заявил о намерении удвоить "смертоносные" действия британской армии к 2027 году, передает издание The Guardian."(Радакин - ред.) пообещал, что армия удвоит свою смертоносность за три года, но отказался от идеи поддержки всеобщей воинской повинности", — сказано в материале издания.Радакин также отметил, что армия испытывает финансовые проблемы и нехватку ресурсов, но верит, что увеличение ее эффективности и усиление ее боевой мощи сможет оправдать дополнительные инвестиции. Он указал на план удвоения боевой мощи сухопутных войск к 2027 году и намерение утроить ее к концу десятилетия.Ранее бывший премьер-министр страны, Риши Сунак, высказал идею обязательного призыва или альтернативной службы для молодых людей. Глава оборонного ведомства в свою очередь отметил, что национальная безопасность зависит от увеличения армии за счет молодых призывников.

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великобритания, армия