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Boeing и украинский авиаконцерн договорились об оборонном сотрудничестве - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Boeing и украинский авиаконцерн договорились об оборонном сотрудничестве
Boeing и украинский авиаконцерн договорились об оборонном сотрудничестве - 23.07.2024, ПРАЙМ
Boeing и украинский авиаконцерн договорились об оборонном сотрудничестве
Американская корпорация Boeing, один из крупнейших производителей авиационной техники в мире, и украинский авиаконцерн "Антонов" подписали меморандум о... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T09:31+0300
2024-07-23T09:54+0300
сша
украина
гп "антонов"
поставки вооружения
вооружения
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Американская корпорация Boeing, один из крупнейших производителей авиационной техники в мире, и украинский авиаконцерн "Антонов" подписали меморандум о взаимопонимании для развития сотрудничества в сфере обороны. Это коснется, в частности, обслуживания используемых ВСУ беспилотников, следует из сообщения на сайте Boeing."Boeing и компания "Антонов"... подписали меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей для сотрудничества в рамках связанных с обороной проектов", - указывается в заявлении. Также подчеркивается, что потенциальное сотрудничество затронет реализацию логистических процессов обслуживания БПЛА, а также ремонт оборудования, которое используется украинской стороной, в том числе американских беспилотников ScanEagle. Корпорации обсуждают возможность получения инженерного обслуживания Boeing со стороны "Антонова".В Москве подчеркивают, что поставки вооружений на Украину тормозят разрешение конфликта и провоцируют "игру с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров также неоднократно упоминал, что любые грузы, которые содержат оружие для ВСУ, являются законной целью российской армии и подлежат уничтожению. Помимо регулярных поставок вооружения, считает глава МИД, США и страны альянса напрямую задействованы в конфликте, поскольку предоставляют возможности для подготовки военных кадров Украины.
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сша
украина
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сша, украина, гп "антонов", поставки вооружения
США, УКРАИНА, ГП "Антонов", поставки вооружения, Вооружения
09:31 23.07.2024 (обновлено: 09:54 23.07.2024)
 
Boeing и украинский авиаконцерн договорились об оборонном сотрудничестве

Boeing и "Антонов" договорились об оборонном сотрудничестве, включая содействие ВСУ

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Американская корпорация Boeing, один из крупнейших производителей авиационной техники в мире, и украинский авиаконцерн "Антонов" подписали меморандум о взаимопонимании для развития сотрудничества в сфере обороны. Это коснется, в частности, обслуживания используемых ВСУ беспилотников, следует из сообщения на сайте Boeing.
"Boeing и компания "Антонов"... подписали меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей для сотрудничества в рамках связанных с обороной проектов", - указывается в заявлении.
Также подчеркивается, что потенциальное сотрудничество затронет реализацию логистических процессов обслуживания БПЛА, а также ремонт оборудования, которое используется украинской стороной, в том числе американских беспилотников ScanEagle.
Корпорации обсуждают возможность получения инженерного обслуживания Boeing со стороны "Антонова".
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В Москве подчеркивают, что поставки вооружений на Украину тормозят разрешение конфликта и провоцируют "игру с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров также неоднократно упоминал, что любые грузы, которые содержат оружие для ВСУ, являются законной целью российской армии и подлежат уничтожению. Помимо регулярных поставок вооружения, считает глава МИД, США и страны альянса напрямую задействованы в конфликте, поскольку предоставляют возможности для подготовки военных кадров Украины.
 
ВооруженияСШАУКРАИНАГП "Антонов"поставки вооружения
 
 
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