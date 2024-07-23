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Boeing и украинский авиаконцерн договорились об оборонном сотрудничестве

Boeing и украинский авиаконцерн договорились об оборонном сотрудничестве - 23.07.2024, ПРАЙМ

Boeing и украинский авиаконцерн договорились об оборонном сотрудничестве

Американская корпорация Boeing, один из крупнейших производителей авиационной техники в мире, и украинский авиаконцерн "Антонов" подписали меморандум о... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T09:31+0300

2024-07-23T09:31+0300

2024-07-23T09:54+0300

сша

украина

гп "антонов"

поставки вооружения

вооружения

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Американская корпорация Boeing, один из крупнейших производителей авиационной техники в мире, и украинский авиаконцерн "Антонов" подписали меморандум о взаимопонимании для развития сотрудничества в сфере обороны. Это коснется, в частности, обслуживания используемых ВСУ беспилотников, следует из сообщения на сайте Boeing."Boeing и компания "Антонов"... подписали меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей для сотрудничества в рамках связанных с обороной проектов", - указывается в заявлении. Также подчеркивается, что потенциальное сотрудничество затронет реализацию логистических процессов обслуживания БПЛА, а также ремонт оборудования, которое используется украинской стороной, в том числе американских беспилотников ScanEagle. Корпорации обсуждают возможность получения инженерного обслуживания Boeing со стороны "Антонова".В Москве подчеркивают, что поставки вооружений на Украину тормозят разрешение конфликта и провоцируют "игру с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров также неоднократно упоминал, что любые грузы, которые содержат оружие для ВСУ, являются законной целью российской армии и подлежат уничтожению. Помимо регулярных поставок вооружения, считает глава МИД, США и страны альянса напрямую задействованы в конфликте, поскольку предоставляют возможности для подготовки военных кадров Украины.

https://1prime.ru/20240720/dron-850292228.html

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сша, украина, гп "антонов", поставки вооружения