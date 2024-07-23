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Приложение "Авито" неожиданно пропало из App Store

Приложение "Авито" неожиданно пропало из App Store - 23.07.2024, ПРАЙМ

Приложение "Авито" неожиданно пропало из App Store

Приложение сервиса "Авито" пропало из App Store по неизвестным причинам, сообщила компания, однако в Google Play приложение доступно для скачивания, передает... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T05:27+0300

2024-07-23T05:27+0300

2024-07-23T05:27+0300

авито

app store

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Приложение сервиса "Авито" пропало из App Store по неизвестным причинам, сообщила компания, однако в Google Play приложение доступно для скачивания, передает корреспондент РИА Новости. "Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в App Store. Причины выясняем", - говорится, в свою очередь, в Telegram-канале сервиса. Сервис рекомендует пользователям не удалять установленное приложение и отключить функцию "Сгружать неиспользуемые приложения". В свою очередь пользователи, у которых не установлено приложение, могут использовать мобильную версию сайта. "Детали дадим сразу, как будет больше понимания", - добавили там.

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авито, app store