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Муж Бакальчук заявил, что будет бороться за бизнес и семью

Муж Бакальчук заявил, что будет бороться за бизнес и семью - 23.07.2024, ПРАЙМ

Муж Бакальчук заявил, что будет бороться за бизнес и семью

Сооснователь Wildberries и супруг Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук рассказал агентству РИА Новости, что намерен вести борьбу за свою семью, а также сделает | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T21:01+0300

2024-07-23T21:01+0300

2024-07-23T21:01+0300

экономика

wildberries

russ outdoor

татьяна бакальчук

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Сооснователь Wildberries и супруг Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук рассказал агентству РИА Новости, что намерен вести борьбу за свою семью, а также сделает все для сохранения бизнеса. Он подчеркнул, что сохранение семьи для него первично, у них с женой "семеро замечательных детей, и до появления Мирзоянов были хорошие гармоничные семейные отношения". "Мы не сразу поняли, что происходит, что и зачем хочет Russ, это время помню как в тумане. Сейчас я пришел в себя и буду бороться за свою семью и сделаю всё, чтобы сохранить и бизнес для нас и наших детей", — сказал он. Ранее во вторник глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провел встречу Бакальчуком и заявил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться в ситуации вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, рейдеры оградили его жену Татьяну от него и детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries, и заявила, что это развод. Кроме того, стало известно, что совместная фирма Wildberries и Russ — ООО "РВБ" — примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. Из выписки из ЕГРЮЛ следует, что "РВБ" была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% — фирме "Стинн", находящейся в собственности "Русс Аутдор". При этом гендиректор "Стинн" — Роберт Мирзоян, является также исполнительным директором Russ.

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wildberries, russ outdoor, татьяна бакальчук