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ООН: власти Йемена и хуситы пришли к решению по банковскому вопросу

ООН: власти Йемена и хуситы пришли к решению по банковскому вопросу - 23.07.2024, ПРАЙМ

ООН: власти Йемена и хуситы пришли к решению по банковскому вопросу

Международно признанное правительство Йемена и правящее на севере страны движение "Ансар Алла" (хуситы) достигли соглашения об отмене ограничений на работу... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T16:16+0300

2024-07-23T16:16+0300

2024-07-23T16:16+0300

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ДОХА, 23 июл - ПРАЙМ. Международно признанное правительство Йемена и правящее на севере страны движение "Ансар Алла" (хуситы) достигли соглашения об отмене ограничений на работу банков в северной части государства и возобновлении полетов йеменского нацперевозчика Yemeni Airlines из столицы Саны, говорится в сообщении офиса специального посланника генерального секретаря ООН в Йемене Ханса Грундберга на его сайте. "Правительство Йемена и "Ансар Алла" проинформировали специального посланника ООН во вторник, 23 июля, что они договорились о ряде мер по снижению напряженности в работе банковской системы и урегулированию работы "Йеменских авиалиний", согласно письменному тексту, который он получил от обеих сторон. Соглашение включает в себя отмену недавних решений и мер против банков с обеих сторон и запрет на такие решения в будущем, возобновление полетов Yemenia Airlines между Саной и Иорданией, увеличение количества рейсов до трех в день, а также договоренность о ежедневных рейсах в Каир и Индию или по мере необходимости", - отмечается в сообщении. По данным офиса спецпосланника, соглашение предусматривает проведение встреч для решения административных, технических и финансовых проблем, стоящих перед компанией Yemeni Airlines, а также проведение встреч для обсуждения всех гуманитарных экономических вопросов на основе "дорожной карты". "Обе стороны обратились за поддержкой к ООН в реализации достигнутых договоренностей", - указали в офисе спецпосланника. Ранее лидер "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси обвинил Саудовскую Аравию в экономическом давлении на его движение после того, как из Эр-Рияда поступило указание правительству Йемена перенести центры коммерческих и банковских услуг из Саны в Аден на юг страны и прекратить полеты из международного аэропорта Саны, пригрозив в ответ атаковать банки, аэропорты и порты Саудовской Аравии. В апреле Центральный банк Йемена в Адене принял решение о переносе основных офисов коммерческих и исламских банков, а также местных и иностранных микрофинансовых организаций, работающих в Йемене, из Саны в Аден в течение 60 дней, пообещав принять правовые меры против тех, кто не сделает это. В конце декабря прошлого года Грундберг объявил, что йеменские стороны достигли соглашения по реализации ряда мер, направленных на установление мира, в частности, договорились о соблюдении режима прекращения огня по всему Йемену и начали подготовку к возобновлению инклюзивного политического процесса под эгидой ООН. Десятый год подряд арабская страна страдает от продолжающейся борьбы за власть между международно признанным правительством и поддерживаемой Ираном шиитской группировкой группировкой "Ансар Алла". Последствия конфликта вызвали серьезный гуманитарный кризис. С сентября 2014 года "Ансар Алла" контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, в 2015 году арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки, но до сих пор не смогла это сделать.

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хуситы, йемен, банк, оон