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СМИ: Байдену в Лас-Вегасе потребовалась экстренная медицинская помощь
СМИ: Байдену в Лас-Вегасе потребовалась экстренная медицинская помощь - 23.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: Байдену в Лас-Вегасе потребовалась экстренная медицинская помощь
Президенту США Джо Байдену потребовалась экстренная медпомощь в ходе поездки в Лас-Вегас, сообщило издание The Dossier со ссылкой на правоохранителей и... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T17:04+0300
2024-07-23T17:04+0300
2024-07-23T17:17+0300
политика
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джо байден
коронавирус
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ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену потребовалась экстренная медпомощь в ходе поездки в Лас-Вегас, сообщило издание The Dossier со ссылкой на правоохранителей и осведомленные источники. На прошлой неделе американский лидер прервал свой визит в Лас-Вегас в рамках предвыборной кампании. Согласно заявлениям Белого дома, у него был обнаружен коронавирус, после чего он был направлен на лечение и изоляцию в свой дом в Рехобот-Бич в штате Делавэр. Позднее нынешний президент США опубликовал письмо, в котором сообщил об отказе от планов по переизбранию на второй срок. В публикации издания отмечается, что ряд офицеров правоохранительных органов, которые в день поездки были на службе, получили информацию по радио, что Байдену потребовалась неотложная медпомощь."Это было разослано по зашифрованным полицейским радиоволнам, будто вспыхнуло что-то вроде пожара с пятью сигналами тревоги", — сказано в материале. Источники издания отметили, что данное сообщение получили сотни офицеров полиции в Лас-Вегасе и по характеру оно отличалось от заверений официальных представителей Белого дома, что "у Байдена выявили коронавирус и он испытывал слабые симптомы заболевания". Кроме того, в публикации сказано, что спецслужбы города после сигнала о состоянии президента США окружили местный медцентр для подготовки к его прибытию, но команда Байдена решила отказаться от госпитализации и вместо этого в срочном порядке направила его в аэропорт для перевозки домой. По мнению авторов публикации, простой положительный тест на коронавирус "не стал бы основанием для столь резкой и массовой реакции. "Только президент Байден и его ближайшее окружение знают правду о том, что именно произошло на прошлой неделе в Лас-Вегасе", — заключило издание.
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сша, джо байден, коронавирус, медпомощь
Политика, США, Джо Байден, коронавирус, медпомощь
СМИ: Байдену в Лас-Вегасе потребовалась экстренная медицинская помощь
The Dossier: Байдену потребовалась экстренная медпомощь при поездке в Лас-Вегас
ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену потребовалась экстренная медпомощь в ходе поездки в Лас-Вегас, сообщило издание The Dossier со ссылкой на правоохранителей и осведомленные источники.
На прошлой неделе американский лидер прервал свой визит в Лас-Вегас в рамках предвыборной кампании. Согласно заявлениям Белого дома, у него был обнаружен коронавирус, после чего он был направлен на лечение и изоляцию в свой дом в Рехобот-Бич в штате Делавэр. Позднее нынешний президент США опубликовал письмо, в котором сообщил об отказе от планов по переизбранию на второй срок.
В публикации издания отмечается, что ряд офицеров правоохранительных органов, которые в день поездки были на службе, получили информацию по радио, что Байдену потребовалась неотложная медпомощь.
"Это было разослано по зашифрованным полицейским радиоволнам, будто вспыхнуло что-то вроде пожара с пятью сигналами тревоги", — сказано в материале.
Источники издания отметили, что данное сообщение получили сотни офицеров полиции в Лас-Вегасе и по характеру оно отличалось от заверений официальных представителей Белого дома, что "у Байдена выявили коронавирус и он испытывал слабые симптомы заболевания".
Кроме того, в публикации сказано, что спецслужбы города после сигнала о состоянии президента США окружили местный медцентр для подготовки к его прибытию, но команда Байдена решила отказаться от госпитализации и вместо этого в срочном порядке направила его в аэропорт для перевозки домой.
По мнению авторов публикации, простой положительный тест на коронавирус "не стал бы основанием для столь резкой и массовой реакции.
"Только президент Байден и его ближайшее окружение знают правду о том, что именно произошло на прошлой неделе в Лас-Вегасе", — заключило издание.
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