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Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе, заявил Новак

Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе, заявил Новак - 23.07.2024, ПРАЙМ

Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе, заявил Новак

Запрет на экспорт бензина из России автоматически возобновится с 1 августа. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T14:41+0300

2024-07-23T14:41+0300

2024-07-23T14:43+0300

энергетика

россия

бензин

экспорт

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Запрет на экспорт бензина из России автоматически возобновится с 1 августа. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак."Эмбарго у нас принято до 1 сентября, сейчас просто сделано исключение на июль. А с 1 августа исключение заканчивается и автоматически запрет на экспорт нефтепродуктов, это касается бензина, восстанавливается. То есть с 1 августа запрет будет восстановлен", — отметил замглавы правительства.По словам Новака, кабмин также рассматривает предложение о продлении запрета на экспорт бензина на сентябрь-октябрь и примет решение в зависимости от ситуации на рынке. Новак отметил, что главное - принять решение до 1 сентября.Ранее, 1 марта, был введен запрет на экспорт бензина за пределы России, за исключением стран ЕАЭС. Затем запрет был временно снят в конце мая, а правительство продлило разрешение на поставки до 1 августа в конце июня.

https://1prime.ru/20240630/benzin-849607427.html

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россия, бензин, экспорт