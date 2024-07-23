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Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе, заявил Новак - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе, заявил Новак
Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе, заявил Новак - 23.07.2024, ПРАЙМ
Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе, заявил Новак
Запрет на экспорт бензина из России автоматически возобновится с 1 августа. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T14:41+0300
2024-07-23T14:43+0300
энергетика
россия
бензин
экспорт
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Запрет на экспорт бензина из России автоматически возобновится с 1 августа. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак."Эмбарго у нас принято до 1 сентября, сейчас просто сделано исключение на июль. А с 1 августа исключение заканчивается и автоматически запрет на экспорт нефтепродуктов, это касается бензина, восстанавливается. То есть с 1 августа запрет будет восстановлен", — отметил замглавы правительства.По словам Новака, кабмин также рассматривает предложение о продлении запрета на экспорт бензина на сентябрь-октябрь и примет решение в зависимости от ситуации на рынке. Новак отметил, что главное - принять решение до 1 сентября.Ранее, 1 марта, был введен запрет на экспорт бензина за пределы России, за исключением стран ЕАЭС. Затем запрет был временно снят в конце мая, а правительство продлило разрешение на поставки до 1 августа в конце июня.
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россия, бензин, экспорт
Энергетика, РОССИЯ, Бензин, экспорт
14:41 23.07.2024 (обновлено: 14:43 23.07.2024)
 
Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе, заявил Новак

Новак: запрет на экспорт бензина из России автоматически возобновится с августа

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочная станция
Заправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Запрет на экспорт бензина из России автоматически возобновится с 1 августа. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"Эмбарго у нас принято до 1 сентября, сейчас просто сделано исключение на июль. А с 1 августа исключение заканчивается и автоматически запрет на экспорт нефтепродуктов, это касается бензина, восстанавливается. То есть с 1 августа запрет будет восстановлен", — отметил замглавы правительства.
По словам Новака, кабмин также рассматривает предложение о продлении запрета на экспорт бензина на сентябрь-октябрь и примет решение в зависимости от ситуации на рынке. Новак отметил, что главное - принять решение до 1 сентября.
Ранее, 1 марта, был введен запрет на экспорт бензина за пределы России, за исключением стран ЕАЭС. Затем запрет был временно снят в конце мая, а правительство продлило разрешение на поставки до 1 августа в конце июня.
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