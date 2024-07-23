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Могут и посадить. В России фиксируют случаи реального наказания за ругань
Могут и посадить. В России фиксируют случаи реального наказания за ругань - 23.07.2024, ПРАЙМ
Могут и посадить. В России фиксируют случаи реального наказания за ругань
Наказания за нецензурную брань в домовых чатах и общественных местах в России варьируются от административных штрафов до ареста, а при отягчающих... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T03:03+0300
2024-07-23T03:03+0300
2024-07-23T03:03+0300
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уголовная ответственность
административная ответственность
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Наказания за нецензурную брань в домовых чатах и общественных местах в России варьируются от административных штрафов до ареста, а при отягчающих обстоятельствах — до уголовной ответственности. Об этом агентству “Прайм” рассказала директор юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.Нецензурную брань в домовых чатах могут квалифицировать как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. Эта статья предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.В общественных местах нецензурная брань также подпадает под действие статьи 20.1 КоАП. Наказание может варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств нарушения и места его совершения. “Если нецензурная брань сопровождается угрозами насилия или иными отягчающими обстоятельствами, возможны более строгие меры, вплоть до уголовной ответственности”, - предупреждает юрист.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСтатья 213 Уголовного кодекса РФ — "Хулиганство" - предусматривает более суровые наказания, вплоть до лишения свободы.В практике российских судов есть случаи, когда за нецензурную брань в общественных местах или онлайн-чатах гражданам назначали штрафы или административные аресты. Так, недавно первый кассационный суд общей юрисдикции обязал жителя города Бор Нижегородской области компенсировать моральный вред семейной паре.“В чате многоквартирного дома нижегородец, не стесняясь в выражениях, обвинил супругов в расходовании общественных средств на личные нужды. Супруги подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд встал на их сторону и оштрафовал обидчика за мат и клевету в общедомовом чате на 50 тысяч рублей”, - привела пример Яковлева.
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коап рф, коап, ук рф, штраф, уголовная ответственность, административная ответственность, нецензурная лексика, россия, эксклюзив, юрист
КоАП РФ, КоАП, УК РФ, штраф, уголовная ответственность, административная ответственность, нецензурная лексика, РОССИЯ, Эксклюзив, юрист
Могут и посадить. В России фиксируют случаи реального наказания за ругань
Юрист Яковлева: за мат в домовых чатах могут могут оштрафовать или арестовать
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Наказания за нецензурную брань в домовых чатах и общественных местах в России варьируются от административных штрафов до ареста, а при отягчающих обстоятельствах — до уголовной ответственности. Об этом агентству “Прайм” рассказала директор юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.
Нецензурную брань в домовых чатах могут квалифицировать как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. Эта статья предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
В общественных местах нецензурная брань также подпадает под действие статьи 20.1 КоАП. Наказание может варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств нарушения и места его совершения. “Если нецензурная брань сопровождается угрозами насилия или иными отягчающими обстоятельствами, возможны более строгие меры, вплоть до уголовной ответственности”, - предупреждает юрист.
Статья 213 Уголовного кодекса РФ — "Хулиганство" - предусматривает более суровые наказания, вплоть до лишения свободы.
В практике российских судов есть случаи, когда за нецензурную брань в общественных местах или онлайн-чатах гражданам назначали штрафы или административные аресты. Так, недавно первый кассационный суд общей юрисдикции обязал
жителя города Бор Нижегородской области компенсировать моральный вред семейной паре.
“В чате многоквартирного дома нижегородец, не стесняясь в выражениях, обвинил супругов в расходовании общественных средств на личные нужды. Супруги подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд встал на их сторону и оштрафовал обидчика за мат и клевету в общедомовом чате на 50 тысяч рублей”, - привела пример Яковлева.
В России могут вырасти штрафы за хулиганство и курение в самолете