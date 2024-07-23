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На Западе выяснили причину рекордного дефицита бюджета США
На Западе выяснили причину рекордного дефицита бюджета США - 23.07.2024, ПРАЙМ
На Западе выяснили причину рекордного дефицита бюджета США
Рекордные показатели дефицита бюджета США обусловлены высокими расходами на обслуживание госдолга и медицину, передает агентство Bloomberg. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T15:29+0300
2024-07-23T15:29+0300
2024-07-23T15:51+0300
экономика
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дефицит бюджета сша
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Рекордные показатели дефицита бюджета США обусловлены высокими расходами на обслуживание госдолга и медицину, передает агентство Bloomberg."Это во многом обусловлено демографией и расходами на здравоохранение", — заявил изданию исполнительный директор программы экономической политики американского Двухпартийного политического центра Шай Акабас.Отмечается, что по прогнозам, к 2024 году пособия будут получать 67 миллионов человек. Кроме того, ожидается, что в этом году расходы на здравоохранение достигнут 5,8% ВВП, что значительно выше среднего показателя за последние 50 лет.Параллельно с этим, расходы на обслуживание государственного долга достигли отметки в 27,8 триллиона долларов из-за повышения процентных ставок. С момента начала повышения ставок Федеральной резервной системой в марте 2022 года, средняя ставка по казначейским облигациям почти удвоилась и составила 3,3%, заключили в издании.
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сша, дефицит бюджета сша, госдолг сша
Экономика, США, дефицит бюджета США, госдолг США
На Западе выяснили причину рекордного дефицита бюджета США
Bloomberg: рекордный дефицит бюджета США связан с тратами на госдолг и медицину
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ.
Рекордные показатели дефицита бюджета США обусловлены высокими расходами на обслуживание госдолга и медицину, передает
агентство Bloomberg.
"Это во многом обусловлено демографией и расходами на здравоохранение", — заявил изданию исполнительный директор программы экономической политики американского Двухпартийного политического центра Шай Акабас.
Отмечается, что по прогнозам, к 2024 году пособия будут получать 67 миллионов человек. Кроме того, ожидается, что в этом году расходы на здравоохранение достигнут 5,8% ВВП, что значительно выше среднего показателя за последние 50 лет.
Параллельно с этим, расходы на обслуживание государственного долга достигли отметки в 27,8 триллиона долларов из-за повышения процентных ставок. С момента начала повышения ставок Федеральной резервной системой в марте 2022 года, средняя ставка по казначейским облигациям почти удвоилась и составила 3,3%, заключили в издании.
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