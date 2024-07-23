https://1prime.ru/20240723/deportatsiya-850365733.html
Госдума упростила механизм высылки иностранцев
Госдума упростила механизм высылки иностранцев - 23.07.2024, ПРАЙМ
Госдума упростила механизм высылки иностранцев
Государственная Дума приняла во втором и третьем, финальном, чтении законопроект, упрощающий механизм депортации иностранцев. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T15:57+0300
2024-07-23T15:57+0300
2024-07-23T16:26+0300
россия
мигранты
депортация
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Государственная Дума приняла во втором и третьем, финальном, чтении законопроект, упрощающий механизм депортации иностранцев.Документ был внесен на рассмотрение группой депутатов всех думских фракций еще в апреле. Согласно данному законопроекту, иностранные граждане, в отношении которых будет введен новый режим высылки, должны будут получать разрешение органов внутренних дел для смены места жительства или пребывания в стране. Кроме того, для них будут введены ограничения, касающиеся управления транспортом, покупки имущества, смены региона проживания и заключения брака. Лицо, включенное в реестр, не будет иметь право участия или учреждения общественной или религиозной организации. Законопроект также предполагает введение новых условий контроля за местонахождением лиц по геолокации.Список таких граждан будет отображен в реестре контролируемых лиц. Доступ будет свободным как для государственных органов, так для любых юридических и физических лиц. Все кредитные операции контролируемых лиц будут также доступны для ознакомления.Иностранные граждане смогут пребывать в России не более 90 суток в течение года. А выезд из России в страну гражданства будет возможен даже по документу с истекшим сроком действия. Органы внутренних дел будут иметь право проникать в любое помещение, где предположительно находится лицо, включенное в реестр, даже при оказании сопротивления.Также органы внутренних дел, согласно законопроекту, получат право принимать решение о высылке мигрантов за пределы страны. Нововведение коснется как иностранных граждан, так и лиц без гражданства.Иностранцы, подлежащие депортации из России, смогут быть помещены в специальные учреждение на срок не более 48 часов на основании решения руководителя федерального или территориального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя, либо руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его заместителя, либо руководителя пограничного органа или его заместителя.По мнению инициаторов законопроекта, он поспособствует упрощению процедур доставления нарушивших закон иностранных граждан в суды, а также, при необходимости, высылки лиц после судебного разбирательства.
https://1prime.ru/20240722/deportatsiya-850312509.html
https://1prime.ru/20240708/mvd-849925982.html
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россия, мигранты, депортация
РОССИЯ, Мигранты, депортация
Госдума упростила механизм высылки иностранцев
Государственная Дума приняла законопроект, упрощающий механизм депортации иностранцев
МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Государственная Дума приняла во втором и третьем, финальном, чтении законопроект, упрощающий механизм депортации иностранцев.
Документ был внесен на рассмотрение группой депутатов всех думских фракций еще в апреле. Согласно данному законопроекту, иностранные граждане, в отношении которых будет введен новый режим высылки, должны будут получать разрешение органов внутренних дел для смены места жительства или пребывания в стране.
Кроме того, для них будут введены ограничения, касающиеся управления транспортом, покупки имущества, смены региона проживания и заключения брака. Лицо, включенное в реестр, не будет иметь право участия или учреждения общественной или религиозной организации. Законопроект также предполагает введение новых условий контроля за местонахождением лиц по геолокации.
Список таких граждан будет отображен в реестре контролируемых лиц. Доступ будет свободным как для государственных органов, так для любых юридических и физических лиц. Все кредитные операции контролируемых лиц будут также доступны для ознакомления.
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Иностранные граждане смогут пребывать в России не более 90 суток в течение года. А выезд из России в страну гражданства будет возможен даже по документу с истекшим сроком действия. Органы внутренних дел будут иметь право проникать в любое помещение, где предположительно находится лицо, включенное в реестр, даже при оказании сопротивления.
Также органы внутренних дел, согласно законопроекту, получат право принимать решение о высылке мигрантов за пределы страны. Нововведение коснется как иностранных граждан, так и лиц без гражданства.
Иностранцы, подлежащие депортации из России, смогут быть помещены в специальные учреждение на срок не более 48 часов на основании решения руководителя федерального или территориального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя, либо руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его заместителя, либо руководителя пограничного органа или его заместителя.
По мнению инициаторов законопроекта, он поспособствует упрощению процедур доставления нарушивших закон иностранных граждан в суды, а также, при необходимости, высылки лиц после судебного разбирательства.
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