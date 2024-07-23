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Россия вчетверо нарастила экспорт свинины в Китай
Россия вчетверо нарастила экспорт свинины в Китай - 23.07.2024, ПРАЙМ
Россия вчетверо нарастила экспорт свинины в Китай
Россия за июнь нарастила поставки свинины в Китай в четыре раза - до 3,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T06:27+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россия за июнь нарастила поставки свинины в Китай в четыре раза - до 3,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, в начале лета поставки увеличились до 1,35 тысячи тонн против 350 тонн месяцем ранее, а их стоимость увеличилась вчетверо - до 3,8 миллиона долларов. В частности экспорт замороженного мяса вырос в 3,3 раза - до 2,3 миллиона долларов, а продажи субпродуктов из свинины - в 5,7 раза, до 1,6 миллиона долларов. Всего Китай в июне ввез из-за рубежа свинины на 331 миллион долларов. Крупнейшими поставщиками были Испания (82 миллиона долларов), США (57 миллионов долларов) и Бразилия (53 миллиона долларов).
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россия, свинина, китай
Экономика, РОССИЯ, свинина, КИТАЙ
Россия вчетверо нарастила экспорт свинины в Китай
Таможня КНР: РФ в июне нарастила экспорт свинины в Китай вчетверо - до $3,8 млн
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россия за июнь нарастила поставки свинины в Китай в четыре раза - до 3,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, в начале лета поставки увеличились до 1,35 тысячи тонн против 350 тонн месяцем ранее, а их стоимость увеличилась вчетверо - до 3,8 миллиона долларов.
В частности экспорт замороженного мяса вырос в 3,3 раза - до 2,3 миллиона долларов, а продажи субпродуктов из свинины - в 5,7 раза, до 1,6 миллиона долларов.
Россия нарастила экспорт СПГ в Бельгию, Францию и Испанию
Всего Китай в июне ввез из-за рубежа свинины на 331 миллион долларов. Крупнейшими поставщиками были Испания (82 миллиона долларов), США (57 миллионов долларов) и Бразилия (53 миллиона долларов).