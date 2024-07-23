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Минэнерго взяло под особый контроль электроснабжение в Ростовской области
Минэнерго взяло под особый контроль электроснабжение в Ростовской области - 23.07.2024, ПРАЙМ
Минэнерго взяло под особый контроль электроснабжение в Ростовской области
Минэнерго взяло под особый контроль процесс обновления и строительства мощностей электроснабжения в Ростовской области. Об этом сообщил глава министерства... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T20:22+0300
2024-07-23T20:22+0300
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энергетика
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минэнерго рф
сергей цивилев
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Минэнерго взяло под особый контроль процесс обновления и строительства мощностей электроснабжения в Ростовской области. Об этом сообщил глава министерства Сергей Цивилев в ходе встречи с главой Ростовской области Василием Голубевым. Цивилев отметил, что надежное энергоснабжение потребителей объединенной энергосистемы Юга, в том числе Ростовской области, держится на особом контроле министерства вплоть до полной стабилизации работы энергокомплекса региона. Его слова приведены в Telegram-канале Минэнерго. При обсуждении сложившейся ситуации стороны рассмотрели вопросы повышения генерирующих мощностей и предотвращения перегрузок оборудования. Цивилев заявил, что из-за экстремально высокой температуры на Юге России потребление электричества увеличилось более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом потребление в Ростовской области возросло на 17,5%. Глава Минэнерго подчеркнул, что для повышения надежности электроснабжения потребителей требуется осуществить ряд мер, в том числе установить автотрансформаторы на подстанции Ростовская, а также необходимо ускорить ввод в эксплуатацию парогазовых установок и провести модернизацию генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС.
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россия, минэнерго рф, сергей цивилев, ростовская область
Энергетика, РОССИЯ, Минэнерго РФ, Сергей Цивилев, Ростовская область
Минэнерго взяло под особый контроль электроснабжение в Ростовской области
Цивилев: электроснабжение в Ростовской области на особом контроле Минэнерго
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Минэнерго взяло под особый контроль процесс обновления и строительства мощностей электроснабжения в Ростовской области. Об этом сообщил глава министерства Сергей Цивилев в ходе встречи с главой Ростовской области Василием Голубевым.
Цивилев отметил, что надежное энергоснабжение потребителей объединенной энергосистемы Юга, в том числе Ростовской области, держится на особом контроле министерства вплоть до полной стабилизации работы энергокомплекса региона. Его слова приведены в Telegram-канале Минэнерго.
При обсуждении сложившейся ситуации стороны рассмотрели вопросы повышения генерирующих мощностей и предотвращения перегрузок оборудования. Цивилев заявил, что из-за экстремально высокой температуры на Юге России потребление электричества увеличилось более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом потребление в Ростовской области возросло на 17,5%.
Глава Минэнерго подчеркнул, что для повышения надежности электроснабжения потребителей требуется осуществить ряд мер, в том числе установить автотрансформаторы на подстанции Ростовская, а также необходимо ускорить ввод в эксплуатацию парогазовых установок и провести модернизацию генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС.
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