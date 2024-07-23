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Минэнерго взяло под особый контроль электроснабжение в Ростовской области

Минэнерго взяло под особый контроль электроснабжение в Ростовской области - 23.07.2024, ПРАЙМ

Минэнерго взяло под особый контроль электроснабжение в Ростовской области

Минэнерго взяло под особый контроль процесс обновления и строительства мощностей электроснабжения в Ростовской области. Об этом сообщил глава министерства... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T20:22+0300

2024-07-23T20:22+0300

2024-07-23T20:24+0300

энергетика

россия

минэнерго рф

сергей цивилев

ростовская область

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Минэнерго взяло под особый контроль процесс обновления и строительства мощностей электроснабжения в Ростовской области. Об этом сообщил глава министерства Сергей Цивилев в ходе встречи с главой Ростовской области Василием Голубевым. Цивилев отметил, что надежное энергоснабжение потребителей объединенной энергосистемы Юга, в том числе Ростовской области, держится на особом контроле министерства вплоть до полной стабилизации работы энергокомплекса региона. Его слова приведены в Telegram-канале Минэнерго. При обсуждении сложившейся ситуации стороны рассмотрели вопросы повышения генерирующих мощностей и предотвращения перегрузок оборудования. Цивилев заявил, что из-за экстремально высокой температуры на Юге России потребление электричества увеличилось более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом потребление в Ростовской области возросло на 17,5%. Глава Минэнерго подчеркнул, что для повышения надежности электроснабжения потребителей требуется осуществить ряд мер, в том числе установить автотрансформаторы на подстанции Ростовская, а также необходимо ускорить ввод в эксплуатацию парогазовых установок и провести модернизацию генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС.

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ростовская область

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россия, минэнерго рф, сергей цивилев, ростовская область