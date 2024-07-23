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Экс-постпред США в ООН раскрыл, кто владеет половиной богатства страны

Экс-постпред США в ООН раскрыл, кто владеет половиной богатства страны - 23.07.2024, ПРАЙМ

Экс-постпред США в ООН раскрыл, кто владеет половиной богатства страны

В США ограниченное число представителей элиты контролирует около половины национального богатства страны. Об этом сообщил экс-постпред Соединенных Штатов в ООН... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T06:51+0300

2024-07-23T06:51+0300

2024-07-23T06:58+0300

экономика

сша

элиты

богатство

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В США ограниченное число представителей элиты контролирует около половины национального богатства страны. Об этом сообщил экс-постпред Соединенных Штатов в ООН Эндрю Янг. В частности, он отметил: "Наша (Соединенных Штатов - прим. ред.) самая большая проблема заключается в том, что очень маленькая группа людей владеет слишком большими деньгами". По оценке Янга, на один процент процент американцев приходится владение почти почти половиной всего богатства Соединенных Штатов.

https://1prime.ru/20240722/ssha-850335560.html

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сша, элиты, богатство