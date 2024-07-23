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Экс-постпред США в ООН раскрыл, кто владеет половиной богатства страны - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Экс-постпред США в ООН раскрыл, кто владеет половиной богатства страны
Экс-постпред США в ООН раскрыл, кто владеет половиной богатства страны - 23.07.2024, ПРАЙМ
Экс-постпред США в ООН раскрыл, кто владеет половиной богатства страны
В США ограниченное число представителей элиты контролирует около половины национального богатства страны. Об этом сообщил экс-постпред Соединенных Штатов в ООН... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T06:51+0300
2024-07-23T06:58+0300
экономика
сша
элиты
богатство
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В США ограниченное число представителей элиты контролирует около половины национального богатства страны. Об этом сообщил экс-постпред Соединенных Штатов в ООН Эндрю Янг. В частности, он отметил: "Наша (Соединенных Штатов - прим. ред.) самая большая проблема заключается в том, что очень маленькая группа людей владеет слишком большими деньгами". По оценке Янга, на один процент процент американцев приходится владение почти почти половиной всего богатства Соединенных Штатов.
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сша, элиты, богатство
Экономика, США, Элиты, богатство
06:51 23.07.2024 (обновлено: 06:58 23.07.2024)
 
Экс-постпред США в ООН раскрыл, кто владеет половиной богатства страны

Экс-постпред в ООН: элита в США владеет почти половиной богатства страны

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В США ограниченное число представителей элиты контролирует около половины национального богатства страны. Об этом сообщил экс-постпред Соединенных Штатов в ООН Эндрю Янг.
В частности, он отметил: "Наша (Соединенных Штатов - прим. ред.) самая большая проблема заключается в том, что очень маленькая группа людей владеет слишком большими деньгами".
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Фондовые индексы США отреагировали на решение Байдена выйти из гонки
Вчера, 16:49
По оценке Янга, на один процент процент американцев приходится владение почти почти половиной всего богатства Соединенных Штатов.
 
ЭкономикаСШАЭлитыбогатство
 
 
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