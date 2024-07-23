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Экс-постпред США в ООН раскрыл, кто владеет половиной богатства страны
Экс-постпред США в ООН раскрыл, кто владеет половиной богатства страны - 23.07.2024, ПРАЙМ
Экс-постпред США в ООН раскрыл, кто владеет половиной богатства страны
В США ограниченное число представителей элиты контролирует около половины национального богатства страны. Об этом сообщил экс-постпред Соединенных Штатов в ООН... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T06:51+0300
2024-07-23T06:51+0300
2024-07-23T06:58+0300
экономика
сша
элиты
богатство
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В США ограниченное число представителей элиты контролирует около половины национального богатства страны. Об этом сообщил экс-постпред Соединенных Штатов в ООН Эндрю Янг. В частности, он отметил: "Наша (Соединенных Штатов - прим. ред.) самая большая проблема заключается в том, что очень маленькая группа людей владеет слишком большими деньгами". По оценке Янга, на один процент процент американцев приходится владение почти почти половиной всего богатства Соединенных Штатов.
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сша, элиты, богатство
Экономика, США, Элиты, богатство
Экс-постпред США в ООН раскрыл, кто владеет половиной богатства страны
Экс-постпред в ООН: элита в США владеет почти половиной богатства страны
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В США ограниченное число представителей элиты контролирует около половины национального богатства страны. Об этом сообщил экс-постпред Соединенных Штатов в ООН Эндрю Янг.
В частности, он отметил: "Наша (Соединенных Штатов - прим. ред.) самая большая проблема заключается в том, что очень маленькая группа людей владеет слишком большими деньгами".
Фондовые индексы США отреагировали на решение Байдена выйти из гонки
По оценке Янга, на один процент процент американцев приходится владение почти почти половиной всего богатства Соединенных Штатов.