https://1prime.ru/20240723/energetika-850345469.html
В Москве пройдет российско-китайская энергетическая межправкомиссия
В Москве пройдет российско-китайская энергетическая межправкомиссия - 23.07.2024, ПРАЙМ
В Москве пройдет российско-китайская энергетическая межправкомиссия
Вице-премьер РФ Александр Новак во вторник проведет заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, а также... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T05:10+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак во вторник проведет заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, а также примет участие в Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме, сообщили журналистам в аппарате чиновника. "Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в качестве сопредседателя 23 июля проведет 21-е заседание Российско-Китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, а также выступит на 6-м Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме", - сказали в аппарате. С китайской стороны в заседании межправкомиссии примет участие вице-премьер Госсовета Китая Дин Сюэсян. Прошлую межправкомиссию Новак и Сюэсян провели в Пекине в декабре 2023 года. По словам Новака, треть товарооборота между Россией и Китаем, превысившего 200 миллиардов долларов, в конце 2023 года приходилась на торговлю энергоресурсами. При этом Россия настроена на дальнейший рост поставок энергоресурсов в Китай, а также на привлечение китайских инвестиций и технологических решений в российский ТЭК. По данным ОПЕК, Россия остается главным поставщиком нефти в Китай. Однако, по последним данным, в мае ее доля в импорте КНР составила 19%, снизившись с 21% месяцем ранее. РФ также занимала в мае 41% в индийских закупках нефти, как и месяцем ранее. В Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме примут участие ведущие российские и китайские компании, крупные банки, представители власти и научного сообщества, в том числе из компаний CNPC, Sinopec, Государственной энергетической корпорации Китая, "Газпрома", "Роснефти", "Росатома", "Русгидро", РГУ нефти и газа им. Губкина, Китайского инженерного института возобновляемых источников энергии.
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россия, китай, комиссия
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, комиссия
В Москве пройдет российско-китайская энергетическая межправкомиссия
В Москве пройдет заседание российско-китайской энергетической межправкомиссии
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак во вторник проведет заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, а также примет участие в Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме, сообщили журналистам в аппарате чиновника.
"Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в качестве сопредседателя 23 июля проведет 21-е заседание Российско-Китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, а также выступит на 6-м Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме", - сказали в аппарате.
С китайской стороны в заседании межправкомиссии примет участие вице-премьер Госсовета Китая Дин Сюэсян. Прошлую межправкомиссию Новак и Сюэсян провели в Пекине в декабре 2023 года.
По словам Новака, треть товарооборота между Россией и Китаем, превысившего 200 миллиардов долларов, в конце 2023 года приходилась на торговлю энергоресурсами. При этом Россия настроена на дальнейший рост поставок энергоресурсов в Китай, а также на привлечение китайских инвестиций и технологических решений в российский ТЭК.
Россия и Китай решили обновить перечень значимых инвестиционных проектов
По данным ОПЕК, Россия остается главным поставщиком нефти в Китай. Однако, по последним данным, в мае ее доля в импорте КНР составила 19%, снизившись с 21% месяцем ранее. РФ также занимала в мае 41% в индийских закупках нефти, как и месяцем ранее.
В Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме примут участие ведущие российские и китайские компании, крупные банки, представители власти и научного сообщества, в том числе из компаний CNPC, Sinopec, Государственной энергетической корпорации Китая, "Газпрома", "Роснефти", "Росатома", "Русгидро", РГУ нефти и газа им. Губкина, Китайского инженерного института возобновляемых источников энергии.