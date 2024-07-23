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"Эн+ Груп" поделилась планами на 10-15 лет
"Эн+ Груп" поделилась планами на 10-15 лет - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Эн+ Груп" поделилась планами на 10-15 лет
"Эн+ Груп" хотела бы в ближайшие 10-15 лет построить в России три крупных ГЭС, сообщил заместитель гендиректора компании Илья Бриллиантов. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T15:47+0300
2024-07-23T15:47+0300
2024-07-23T15:47+0300
энергетика
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ИРКУТСК, 23 июл - ПРАЙМ. "Эн+ Груп" хотела бы в ближайшие 10-15 лет построить в России три крупных ГЭС, сообщил заместитель гендиректора компании Илья Бриллиантов. "У нас в портфеле есть проекты крупных ГЭС, которые мы хотели бы реализовать в ближайшие 10-15 лет. Это Мокская ГЭС на 1,2 ГВт, Тельмамская ГЭС - 450 МВт и Нижне-Богучанская ГЭС - 660 МВт. Мы видим, что эти станции будут востребованы в Сибири для покрытия дефицита мощности, который прогнозируется в регионе", - сказал он журналистам.Бриллиантов добавил, что "Эн+ Груп" рассматривает возможность строительства малых ГЭС на реках Иркут и Ока.
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гэс, эн+ груп
Энергетика, ГЭС, Эн+ Груп
"Эн+ Груп" поделилась планами на 10-15 лет
"Эн+ Груп" хотела бы в ближайшие 10-15 лет построить в России три крупных ГЭС
ИРКУТСК, 23 июл - ПРАЙМ. "Эн+ Груп" хотела бы в ближайшие 10-15 лет построить в России три крупных ГЭС, сообщил заместитель гендиректора компании Илья Бриллиантов.
"У нас в портфеле есть проекты крупных ГЭС, которые мы хотели бы реализовать в ближайшие 10-15 лет. Это Мокская ГЭС на 1,2 ГВт, Тельмамская ГЭС - 450 МВт и Нижне-Богучанская ГЭС - 660 МВт. Мы видим, что эти станции будут востребованы в Сибири для покрытия дефицита мощности, который прогнозируется в регионе", - сказал он журналистам.
Бриллиантов добавил, что "Эн+ Груп" рассматривает возможность строительства малых ГЭС на реках Иркут и Ока.